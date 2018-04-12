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Боевики удвоили количество обстрелов, задействовали минометы и БМП

Четверг, 12 апреля 2018, 18:41

С начала суток боевики 28 раз обстреляли позиции сил АТО из запрещенного Минского договоренностями вооружения, никто из военных не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 12 апреля 2018 года.

"В частности, на Луганском направлении из запрещенных Минского договоренностям 120 и 82 мм минометов агрессор обстрелял наши укрепления вблизи Троицкого. Минометы калибра 82 мм враг применил по защитниках Крымского, а в районе Луганского - стрелял из БМП", - говорится в сообщении.

Кроме этого, под огонь из гранатометов попали защитники Новозвановки.

"На Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты неоднократно вели огонь по нашим укреплениям в районе Шахты "Бутовка". Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП и стрелкового оружия обстреляны защитники Водяного", - отмечают в штабе АТО.

Также гранатометы, снайперское и стрелковое оружие боевики применили по защитниках Авдеевки, вооружения БМП - в районе Талаковки, крупнокалиберные пулеметы - вблизи Павлополя, Песков и Опытного, а стрелковое оружие - неподалеку Марьинки и Лебединского.

В штабе АТО уверяют, что ситуация по всей линии разграничения сторон контролируемая подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Как сообщалось, в среду ночью и днем боевики 13 раз обстреливали позиции ВСУ.

Украинская правда

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Темы: ДонбассАТОвойнаРосcия
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