Поліція вилучила запис із моментом пострілу в "Київміськбуд"

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П'ятниця, 13 квітня 2018, 08:53

Поліцейські вилучили запис із відеореєстратора, на якому зафіксовано момент нічного пострілу в будівлю "Київміськбуду", а також рештки вибухового пристрою.

Про це повідомляє поліція Києва.

На вулиці Омеляновича-Павленка (колишня Суворова) у Печерському районі невідомий вистрілив у будівлю з гранатомета. Це сталася близько 2:00, постраждалих немає.

Отримавши повідомлення, що люди чули звук, схожий на вибух, наряди патрульних, слідчо-оперативна група та вибухотехніків прибули на Площу Слави.

"При огляді виявлено, що пошкоджена будівля, у якій розміщений ресторан та відділ продажу одного із забудовників. Неподалік від місця події, через дорогу, виявили відстріляний тубус від гранатомета зі знищеними номерами", – йдеться в повідомленні.

 
 
 

"Поліцейські відпрацювали прилеглу територію та вилучили запис із відеореєстратора, на якому зафіксовано момент пострілу, а також рештки вибухового пристрою, що відправлять на експертиз", – інформує поліція.

 
 

Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.

Теми: Київ кримінал
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