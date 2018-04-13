Поліція вилучила запис із моментом пострілу в "Київміськбуд"
Поліцейські вилучили запис із відеореєстратора, на якому зафіксовано момент нічного пострілу в будівлю "Київміськбуду", а також рештки вибухового пристрою.
Про це повідомляє поліція Києва, не називаючи компанії.
Близько 2:00 на вулиці Омеляновича-Павленка (колишня Суворова) у Печерському районі Києва невідомий вистрілив у будівлю з гранатомета. Постраждалих немає.
Отримавши повідомлення, що люди чули звук, схожий на вибух, наряди патрульних, слідчо-оперативна група та вибухотехніків прибули на Площу Слави.
"При огляді виявлено, що пошкоджена будівля, у якій розміщений ресторан та відділ продажу одного із забудовників. Неподалік від місця події, через дорогу, виявили відстріляний тубус від гранатомета зі знищеними номерами", – йдеться в повідомленні.
"Поліцейські відпрацювали прилеглу територію та вилучили запис із відеореєстратора, на якому зафіксовано момент пострілу, а також рештки вибухового пристрою, що відправлять на експертизу", – інформує поліція.
Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.