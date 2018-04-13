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Поліція вилучила запис із моментом пострілу в "Київміськбуд"

П'ятниця, 13 квітня 2018, 08:53
Поліція вилучила запис із моментом пострілу в Київміськбуд

Поліцейські вилучили запис із відеореєстратора, на якому зафіксовано момент нічного пострілу в будівлю "Київміськбуду", а також рештки вибухового пристрою.

Про це повідомляє поліція Києва, не називаючи компанії.

Близько 2:00 на вулиці Омеляновича-Павленка (колишня Суворова) у Печерському районі Києва невідомий вистрілив у будівлю з гранатомета. Постраждалих немає.

 

Отримавши повідомлення, що люди чули звук, схожий на вибух, наряди патрульних, слідчо-оперативна група та вибухотехніків прибули на Площу Слави.

"При огляді виявлено, що пошкоджена будівля, у якій розміщений ресторан та відділ продажу одного із забудовників. Неподалік від місця події, через дорогу, виявили відстріляний тубус від гранатомета зі знищеними номерами", – йдеться в повідомленні.

 
 

"Поліцейські відпрацювали прилеглу територію та вилучили запис із відеореєстратора, на якому зафіксовано момент пострілу, а також рештки вибухового пристрою, що відправлять на експертизу", – інформує поліція.

 
 

Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкримінал
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