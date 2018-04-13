Полиция изъяла записи с моментом выстрела в "Киевгорстрой"

Полицейские изъяли запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент ночного выстрела в здание "Киевгорстроя", а также остатки взрывного устройства.

Об этом сообщает полиция Киева, не называя компанию.

Около 2:00 на улице Омеляновича-Павленко (бывшая Суворова) в Печерском районе Киева неизвестный выстрелил в здание из гранатомета. Пострадавших нет.

Получив сообщение, что люди слышали звук, похожий на взрыв, наряды патрульных, следственно-оперативная группа и взрывотехники прибыли на Площадь Славы.

"При осмотре обнаружено, что повреждено здание, в котором размещен ресторан и отдел продаж одного из застройщиков. Неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами", – говорится в сообщении.

"Полицейские отработали прилегающую территорию и изъяли запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент выстрела, а также остатки взрывного устройства, которые отправят на экспертизу", – информирует полиция.

После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.