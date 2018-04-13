Кадиров: Поки Путін – здоровий, хай і буде президентом

Глава Чечні Рамзан Кадиров вважає, що росіянам варто подумати над продовженням повноважень глави держави більше, ніж на два терміни.

Про це він заявив в інтерв'ю російському "Інтерфаксу".

"Поки нинішній президент при здоров'ї, ми не повинні думати про іншого главу держави. Ось така моя особиста думка, і я її не змінюю. Зараз у Путіна немає альтернативи", - заявив Кадиров.

"Тому я вважаю, що ми можемо прийняти рішення про продовження термінів повноважень глави держави, не обмежуватися двома. Чому Китай може, Німеччина може (в Китаї недавно вирішили не обмежувати повноваження голови КНР двома термінами; в Німеччині Ангела Меркель четвертий раз займає пост канцлера - ІФ), а ми ні?" – сказав він.

"Якщо в інтересах народу потрібно, чому ми не можемо внести зміни? Я взагалі від себе скажу: ми не повинні навіть питати у самого Путіна! Народ, Рада Федерації, Держдума, інші державні інститути повинні ініціювати і прийняти таке рішення, зібрати підписи і винести на всенародний референдум", – заявив глава Чечні.

Раніше російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив про проведення мітингів і маніфестацій 5 травня - перед інавгурацією Володимира Путіна (7 травня).

Слоган, під яким Навальний кличе людей на акцію проти цензури, мракобісся і нерівності, - "Путін нам не цар".

18 березня, у 4-ю річницю офіційної анексії Криму Росією, в РФ пройшли вибори президента. Голосування, проведене на захопленому півострові, Україна і Захід не визнають, адже воно незаконне.



Згідно з даними ЦВК РФ, "самовисуванець" і діючий президент Володимир Путін набрав 76,69% ​​голосів на виборах.

Це вже 4-та президентська каденція Путіна (вперше обраний президентом Російської Федерації 26 березня 2000 року. Переобирався на пост глави держави в 2004, 2012 і 2018 роках)

Друге місце зайняв кандидат від КПРФ Павло Грудінін з 11,77%. Трійку лідерів замкнув кандидат від ЛДПР Володимир Жириновський з 5,65%. Ксенія Собчак набрала 1,68%.



ЦВК заявив про відсутність серйозних порушень під час голосування. А результат Путіна голова комісії Елла Памфілова 19 березня назвала рекордним.

Автора викривальних матеріалів про незаконне збагачення Путіна і російського прем'єра Дмитра Медведєва Олексія Навального до участі у виборах не допустили.

Ставленик Кремля Рамзан Кадиров отримує підтримку з Москви і має свободу рук для управління цією республікою як особистою вотчиною в обін на відданість президенту Путіну.