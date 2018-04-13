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Кадыров: Пока Путин – при здравии, пусть и будет президентом

Пятница, 13 апреля 2018, 11:23

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что россиянам стоит подумать продлении полномочий главы государства больше, чем на два срока.

Об этом он заявил в интервью российском "Интерфаксу".

"Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас у Путина нет альтернативы", – заявил Кадыров.

"Поэтому я считаю, что мы можем принять решение о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваться двумя. Почему Китай может, Германия может (в Китае недавно решили не ограничивать полномочия председателя КНР двумя сроками; в Германии Ангела Меркель в четвертый раз занимает пост канцлера - ИФ), а мы нет?" – сказал он.

"Если в интересах народа нужно, почему мы не можем внести изменения? Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина! Народ, Совет Федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум, - заявил глава Чечни.

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5 мая – перед инаугурацией Владимира Путина (7 мая).

Слоган, под которым Навальный зовет людей на акцию против цензуры, мракобесия и неравенства, – "Путин нам не царь".

18 марта, в 4-ю годовщину официальной аннексии Крыма Россией, в РФ прошли выборы президента. Голосование, проведенное на захваченном полуострове, Украина и Запад не признают, ведь оно незаконно.

Согласно данным ЦИК РФ, "самовыдвиженец" и действующий президент Владимир Путин набрал 76,69% ​​голосов на выборах.

Это уже 4-тая президентская каденция Путина (впервые избран президентом Российской Федерации 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах)

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77%. Тройку лидеров замкнул кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак набрала 1,68%.

ЦИК заявил об отсутствии серьезных нарушений во время голосования. А результат Путина председатель комиссии Элла Памфилова 19 марта назвала рекордным.

Автора разоблачительных материалов о незаконном обогащении Путина и российского премьера Дмитрия Медведева Алексея Навального к участию в выборах не допустили.

Ставленник Кремля Рамзан Кадыров получает поддержку из Москвы и имеет свободу рук для управления этой республикой как личной вотчиной взамен на преданность президенту Путину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcияЧечняКадыров
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