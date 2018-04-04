Через квартиру Лещенка відкрили провадження – Холодницький

За фактом придбання квартири у центрі столиці нардепом Сергієм Лещенком відкрите кримінальне провадження.

Про це сказав керівник САП Назар Холодницький з трибуни Верховної Ради 4 квітня, відповідаючи на питання Лещенка, чи підвереджує він зміст його розмов, записаних НАБУ.

"Дуже зараз багато хто хоче спекулювати записами. Два роки мене як керівника САП намагаються дискредитувати. А чому? Тому що, пане Сергій, я був проти, щоб якась аналітична довідка замінила провадження по вашій квартирі за 350 тисяч доларів", - сказав Холодницький.

"Я був проти, і не було внесено в ЄРДР. Але я вам інформую, що так – з запізненням, але краще пізно, ніж ніколи, – це провадження зареєстровано, і я чекаю від органів слідства, чим воно закінчиться", - додав керівник САП.

Холодницький відзначив, що аналіз доходів і видатків Лещенка показав, що нардеп не може дозволити собі придбати квартиру у центрі Києва.

Він також додав, що "готовий коментувати кожне своє слово" на записах.

На запитання Лещенка, кого Холодницький бачить своїм наступником, керівник САП сказав:

"Пане Лещенко, наступником я бачу вас".

На це нардеп відповів, що у питанні його квартири суди поставили крапку.

"Що стосується моєї квартири, то Печерський суд поставив там крапку, не знайшовши жодного порушення. А апеляція ввела це рішення в силу. ГПУ закрила статтю за відсутністю події і складу злочину. Вам краще за свою квартиру відповідати, яка чомусь виявилась у будинку забудовника, якого ви відмазували", - підсумував Лещенко.

Як відомо, у 2016 році народний депутат Сергій Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратних метрів у новобудові в центрі Києва.

Він пояснив, що купив квартиру на свої заощадження й гроші, взяті в борг. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.

Лещенко закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва.

Він наголошує, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

НАБУ провело інформаційно-аналітичну перевірку законності джерел придбання Лещенком квартири і сказало, що у покупці квартири є ознаки адміністративного правопорушення.

У березні 2017 року Печерський районний суд остаточно закрив провадження стосовно Лещенка.

Стосовно справи Холодницького, то 4 квітня НАБУ опублікувало у YouTube фрагменти записаних його розмов. Всього у мережі є п'ять коротких записів розмов.

У скарзі глави НАБУ Артема Ситника згадуються епізоди втручання керівника САП Назара Холодницького щодо нардепа Георгія Логвинського, бізнесмена Олега Бахматюка, мера Одеси Геннадія Труханова, екс-голови НАЗК Наталії Корчак та помічника Олега Ляшка Олександра Богачова, який пропонував хабар Уляні Супрун.

У березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. Їх встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.

Повідомлялося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалах УП: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького та Шпигунські ігри-2. Луценко, Ситник і Холодницький у відкритій війні

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