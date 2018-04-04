Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через квартиру Лещенка відкрили провадження – Холодницький

Середа, 4 квітня 2018, 12:56

За фактом придбання квартири у центрі столиці нардепом Сергієм Лещенком відкрите кримінальне провадження.

Про це сказав керівник САП Назар Холодницький з трибуни Верховної Ради 4 квітня, відповідаючи на питання Лещенка, чи підвереджує він зміст його розмов, записаних НАБУ.

"Дуже зараз багато хто хоче спекулювати записами. Два роки мене як керівника САП намагаються дискредитувати. А чому? Тому що, пане Сергій, я був проти, щоб якась аналітична довідка замінила провадження по вашій квартирі за 350 тисяч доларів", - сказав Холодницький.

"Я був проти, і не було внесено в ЄРДР. Але я вам інформую, що так – з запізненням, але краще пізно, ніж ніколи, – це провадження зареєстровано, і я чекаю від органів слідства, чим воно закінчиться", - додав керівник САП.

Холодницький відзначив, що аналіз доходів і видатків Лещенка показав, що нардеп не може дозволити собі придбати квартиру у центрі Києва.  

Він також додав, що "готовий коментувати кожне своє слово" на записах.

На запитання Лещенка, кого Холодницький бачить своїм наступником, керівник САП сказав:

"Пане Лещенко, наступником я бачу вас".

На це нардеп відповів, що у питанні його квартири суди поставили крапку.

"Що стосується моєї квартири, то Печерський суд поставив там крапку, не знайшовши жодного порушення. А апеляція ввела це рішення в силу. ГПУ закрила статтю за відсутністю події і складу злочину. Вам краще за свою квартиру відповідати, яка чомусь виявилась у будинку забудовника, якого ви відмазували", - підсумував Лещенко.

Як відомо, у 2016 році народний депутат Сергій Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратних метрів у новобудові в центрі Києва.

Він пояснив, що купив квартиру на свої заощадження й гроші, взяті в борг. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.

Лещенко закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва.

Він наголошує, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

НАБУ провело інформаційно-аналітичну перевірку законності джерел придбання Лещенком квартири і сказало, що у покупці квартири є ознаки адміністративного правопорушення.

У березні 2017 року Печерський районний суд остаточно закрив провадження стосовно Лещенка.

Стосовно справи Холодницького, то 4 квітня НАБУ опублікувало у YouTube фрагменти записаних його розмов. Всього у мережі є п'ять коротких записів розмов.

У скарзі глави НАБУ Артема Ситника згадуються епізоди втручання керівника САП Назара Холодницького щодо нардепа Георгія Логвинського, бізнесмена Олега Бахматюка, мера Одеси Геннадія Труханова, екс-голови НАЗК Наталії Корчак та помічника Олега Ляшка Олександра Богачова, який пропонував хабар Уляні Супрун.

У березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. Їх встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.

Повідомлялося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалах УП: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького та Шпигунські ігри-2. Луценко, Ситник і Холодницький у відкритій війні

Читайте також інтерв'ю Холодницького: Назар Холодницький: Хтось хоче, щоб я швидко звільнив місце

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ХолодницькийЛещенкоАнтикорупційна прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Усі новини...
Холодницький
Невдалий хабар керівникам НАБУ та САП: справа дійшла до суду
САП після відставки Холодницького фактично очолює Венедіктова - Ситник
У Львові маршрутка зачепила на переході дівчину Холодницького
Останні новини
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
Усі новини...
Реклама: