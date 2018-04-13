За квартиру Лещенко снова взялось НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро проводит досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения народного депутата Сергея Лещенко и приобретения им квартиры за 7,5 миллиона гривен.

Об этом говорится в постановлении Соломенского суда от 6 апреля.

Отмечается, что уголовное производство открыто 22 февраля 2018 года "по факту получения народным депутатом в собственность активов, законность оснований получения которых не подтверждено доказательствами" (ч.3 ст. 368-2 УК).

В материалах суда говорится, что нардеп Лещенко 6 сентября 2016 получил 7,55 миллиона гривен доходов, за которые он "31 .08.2016 совершил покупку квартиры".

Согласно декларации Лещенко за 2015 год, его общий доход составил 298 тысяч 424 гривны. Также нардеп имел 50,7 тысячи евро и 102 тысячи долларов сбережений.

А в декларации нардепа за 2016 указаны доходы в 6 миллионов 551 тысячу 637 гривен, из которых 3,77 миллиона гривен и 2 миллиона гривен являются займом. Также Лещенко указал наличие доходов в общем размере 1 миллион 658 тысяч 589 гривен его девушки Анастасии Топольской.

В рамках расследования детектив просил суд предоставить временный доступ к вещам и документам, с возможностью ознакомиться с ними и сделать их копии, которые находятся во владении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, ходатайствовал о доступе к исправленным декларациям Лещенко за 2016 и 2015 годы; аккредитованным центрам сертификации ключей, которые оказывали нардепу услуги электронной цифровой подписи, с использованием которых он заполнял и подавал декларации; IP-адресам устройств, из которых Лещенко подавал декларации.

Суд ходатайство удовлетворил – детективам предоставили месячный доступ к запрашиваемым данным.

4 апреля руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что по факту приобретения квартиры в центре столицы нардепом Сергеем Лещенко открыто уголовное производство.

Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метров в новостройке в центре Киева в 2016 году.

Он пояснил, что купил жилье на свои сбережения и деньги, взятые в долг. Партнером капиталовложения стала его девушка Анастасия Топольская.

Лещенко призвал НАБУ и Национальное агентство по предупреждению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева.

Он отмечает, что средства, уплаченные за квартиру, честно заработанные, и приобретение квартиры не нарушило соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

НАБУ провело информационно-аналитическую проверку законности источников приобретения Лещенко квартиры и заявило, что в покупке квартиры есть признаки административного правонарушения.

В марте 2017 года Печерский райсуд окончательно закрыл производство в отношении Лещенко.