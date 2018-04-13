Аваков розповів, як лідери ЄС просили не провокувати Путіна

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в 2014 році лідери "великих" країн дзвонили екс-прем'єру Арсенію Яценюку і секретарю Ради нацбезпеки і оборони Олександру Турчинову з проханням "не провокувати" Росію.

Про це він сказав під час Київського безпекового форуму "Open Ukraine" 13 квітня.

За його словами, зараз не час "купатися в ілюзіях" і вдавати, що Будапештський меморандум, дотримання якого Україна гарантували "великі країни", діє.

"Великі країни за відмову від ядерного озброєння, за деескалацію, гарантували Україні безпеку і недоторканність державних кордонів. Після цього я був свідком, як лідери великих країн дзвонили в кабінет Турчинова в 2014 році, дзвонили в кабінет Яценюка і говорили: "Не провокуйте Путіна! Давайте якось спокійніше"", - розповів Аваков.

"І це "спокійніше" обійшлося нашій країні дуже дорого - окупованим Кримом і окупованою частиною Донецької і Луганської областей. Тому для нас дискусії і ввічливі розмови з нашими партнерами, які дійсно допомагають і яким ми вдячні, це все-таки розмова на межі існування нашої країни", - додав він.

Міністр зазначив, що зараз важливі не заяви міжнародних партнерів, а конкретні кроки.

"І дуже дивно, коли французька компанія Engie з одного боку будує у нас гігантську електростанцію в Чорнобильській зоні. Це чудові інвестиції і добре для України, а з іншого боку мають невелику частку в Nord Stream-2 ", - заявив міністр.

"Нам не важливо трохи чи ні. Вони наступають на незалежність моєї країни. І нехай це будуть великі країни, наші партнери і друзі, але у нас є принципи", - сказав Аваков.

Він додав, що йому імпонує жорстка позиція щодо будівництва "Північного потоку-2", яку зайняли в США.

За його словами, в найближчі півтора року небезпека з боку Росії для України може значно зрости, оскільки наближаються вибори президента і до парламенту і Путін хоче дестабілізувати ситуацію в країні будь-яким шляхом.

Аваков зазначив, що зараз на окупованих територіях Донбасу близько 35,5 тисяч воєнізованих сил, як офіцерського складу з РФ, так і найманців.

Крім того, за даними МВС, в їх арсеналі танків - 478, бронемашин - 848, артилерійських систем і мінометів - 750, реактивних систем залпового вогню - 208, протитанкових засобів 363, засобів протиповітряної оборони - 419.

"І це не сепаратисти, не повстанці і вони не купили все це в військторзі або захопили при агресії. І кількість бронетанкових сил тут, хай вибачить мене британський міністр, більше, ніж у Великої Британії", - сказав Аваков.

Він додав, що всі повинні розуміти реальний стан речей, не тішитися ілюзіями і не впадати в прострацію. А необхідно зробити все, щоб агресивні засоби нападу Росії на Україну були припинені.