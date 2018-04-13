Аваков рассказал, как лидеры ЕС просили не провоцировать Путина

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в 2014 году лидеры "великих" стран звонили экс-премьеру Арсению Яценюку и Секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру Турчинову с просьбой "не провоцировать" Россию.

Об этом он сказал во время Киевского форума по безопасности "Open Ukraine" 13 апреля.

По его словам, сейчас не время "купаться в иллюзиях" и делать вид, что Будапештский меморандум, соблюдение которого Украине гарантировали "великие страны", действует.

"Великие страны за отказ от ядерного вооружения, за деэскалацию, гарантировали Украине безопасность и неприкосновенность государственных границ. После этого я был свидетелем, как лидеры великих стран звонили в кабинет Турчинова в 2014 году, звонили в кабинет Яценюка и говорили: "Не провоцируйте Путина! Давайте как-то спокойнее"", - рассказал Аваков.

"И это "спокойнее" обошлось нашей стране очень дорого - оккупированным Крымом и оккупированной частью Донецкой и Луганской областей. Поэтому для нас дискуссии и вежливый разговор с нашими партнерами, которые действительно помогают и которым мы признательны, это все-таки разговор на грани существования нашей страны", - добавил он.

Министр отметил, что сейчас важны не заявления международных партнеров, а конкретные шаги.

"И очень странно, когда французская компания Engie с одной стороны строит у нас гигантскую электростанцию в Чернобыльской зоне. Это великолепные инвестиции и хорошо для Украины, а с другой стороны имеют небольшую долю в Nord Stream-2", - заявил министр.

"Нам не важно чуть-чуть или нет. Они наступают на независимость моей страны. И пусть это будут великие страны, наши партнеры и друзья, но у нас есть принципы", - сказал Аваков.

Он добавил, что ему импонирует жесткая позиция в отношении строительства "Северного потока-2", которую заняли в США.

По его словам, в ближайшие полтора года опасность со стороны России для Украины может значительно возрасти, поскольку близятся выборы президента и в парламент и Путин хочет дестабилизировать ситуацию в стране любым путем.

Аваков отметил, что сейчас на оккупированных территориях Донбасса около 35,5 тысяч военизированных сил, как офицерского состава из РФ, так и наемников.

Кроме того, по данным МВД, в их арсенале танков - 478, бронемашин - 848, артиллерийских систем и минометов -750, реактивных систем залпового огня - 208, противотанковых средств 363, средств противовоздушной обороны - 419.

"И это не сепаратисты, не повстанцы и они не купили все это в военторге или захватили при агрессии. И количество бронетанковых сил здесь, да простит меня британский министр, больше, чем в Великобритании", - сказал Аваков.

Он добавил, что все должны понимать реальное положение вещей, не тешиться иллюзиями и не впадать в прострацию. А необходимо сделать все, чтобы агрессивные средства нападения России на Украину были пресечены.