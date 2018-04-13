Пентагон: закон про Нацбезпеку має відповідати принципам НАТО

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П'ятниця, 13 квітня 2018, 13:16

Заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Роберт Карем наголошує, що Україна повинна якомога швидше схвалити закон "Про нацбезпеку", який відповідатиме євроатлантичним принципам.

Про це він заявив на Київському безпековому форумі.

"Критично важливо, щоб Україна якомога швидше прийняла законопроект Про нацбезпеку, забезпечила туди включення євроатлантичних принципів, особливо про громадський контроль та демократичний нагляд за оборонними структурами", - заявив Карем.

За його словами, прийняття такого закону допоможе Україні розвивати більш професійні сталі сили, які будуть спроможні взаємодіяти з західними силами і забезпечувати безпеку всіх українських громадян.

Він додав, що прогрес інституційних реформ на додаток до тактичних і практичних здобутків буде необхідним для досягнення цілей України щодо членства у НАТО.

"Україна повинна продовжувати розвивати цей прогрес", - наголосив заступник глави Пентагону.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер закликала Україну врахувати рекомендації Альянсу під час ухвалення закону "Про національну безпеку".

Європейська правда

Теми: законодавство США армія
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