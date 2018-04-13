Пентагон: закон о нацбезопасности должен соответствовать принципам НАТО

Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем подчеркивает, что Украина должна как можно скорее принять закон "О нацбезопасности", который будет отвечать евроатлантическим принципам.

Об этом он заявил на Киевском форуме по безопасности.

"Критически важно, чтобы Украина как можно скорее приняла законопроект "О нацбезопасности", обеспечила туда включение евроатлантические принципов, особенно об общественном контроле и демократическом надзоре за оборонными структурами", - заявил Карем.

По его словам, принятие такого закона поможет Украине развивать более профессиональные силы, которые будут способны взаимодействовать с западными силами и обеспечивать безопасность всех украинских граждан.

Он добавил, что прогресс институциональных реформ в дополнение к тактическим и практическим достижениям будет необходим для достижения целей Украины относительно членства в НАТО.

"Украина должна продолжать развивать этот прогресс", - отметил заместитель главы Пентагона.

Напомним, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер призвала Украину учесть рекомендации Альянса во время принятия закона "О национальной безопасности".

Европейская правда