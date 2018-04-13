Журналісти скаржаться на погрози від Пашинського. В НСЖУ обурені

В Національній спілці журналістів України заявили, що будуть звертатися до вітчизняних та міжнародних партнерів через тиск заступника голови фракції "Народний фронт" та голови комітету з нацбезпеки Сергія Пашинського на журналістів журналу "Новое время".

Про це у Facebook написав глава НСЖУ Сергій Томіленко.

За його словами, "наділений величезною владою" фігурант резонансного журналістського розслідування Пашинський обрав тактику атаки на авторів критичного матеріалу.

"Пан Пашинський крім задіяння адвокатів, чий візит уже можна розцінювати погрозою, лякає журналістів НВ відповідальністю, судовими позовами, громадськими розглядами на дотримання стандартів та етики і "факт-чекінгом"!", - повідомив Томіленко.

"Пан Пашинський продовжує використовувати тактику іншого фігуранта антикорупційних журналістських розслідувань - заступника секретаря Нацбезпеки і оборони пана Гладковського - задіювати владні важелі для боротьби з критикою", - додав він.

Томіленко зазначив, що НСЖУ однозначно солідарна з колегами із "НВ" у праві на професію, у праві безперешкодно реалізовувати журналістські розслідування, особливо на теми можливого зловживання владою.

"Чиновники мають поважати журналістів та усвідомлювати свою підзвітність громадянам. Не лякати редакції та авторів "факт-чекінгом", "боротьбою з фейками" та відповідальністю, а визнавати свій ключовий обов'язок - звітувати перед суспільством", - сказав голова НСЖУ.

"Про інцидент ми інформуватимемо наших вітчизняних та міжнародних партнерів. Усіх, хто реально стоїть на захисті прав журналістів та свободи слова", - додав він.

Раніше головний редактор журналу "Новое время" Віталій Сич написав у Facebook, що на минулому тижні з анонсом на першій шпальті, був опублікований матеріал про схеми, які використовують посадовці в оборонній сфері.

І тепер головні фігуранти чинять тиск на редколектив.

За його словами, у тексті, з посиланням на багато джерел, йшлося про те, що Пашинський і заступник голови РНБО Олег Гладковський є організаторами схем збагачення на оборонній промисловості держави.

"Після цього ми отримали вимоги спростування і загрози судових позовів від декількох юросіб, які є фігурантами статті. Сам Сергій Пашинський також опублікував на сайті "Цензор.нет" великий матеріал з вимогою спростування нашої статті і загрозою судового розгляду", - написав Сич.

При цьому він зазначив, що всі претензії, викладені у блозі нардепа апелюють до другорядних аспектів матеріалу і взагалі не стосуються основних питань в статті. А головний посил, що подібна публікація - це диверсія проти України на замовлення Росії.

"Але найцікавіше не це, а те, що сьогодні до мене в офіс без попередження прийшли адвокати Пашинського з пропозицією про врегулювання. Вони в досить ввічливій формі і з посмішкою (поки не буду називати їхні імена) сказали, що люди хочуть "рвати" "Новое время", але є й інший варіант", - додав він

При цьому головний редактор видання зазначив, що "гості" не стали вдаватися у подробиці, що означає слово "рвати", лише додали, що в оточенні Пашинського та в Мінобороні "люди дуже емоційні".

Також Сич додав, що адвокати вимагали опублікувати у журналі публікацію самого Пашинського на кілька сторінок і його фото, яке мають поставити на всю обкладинку та запропонували дати йому телефон нардепа, щоб "налагодити з ним людський контакт".

Він уточнив, що це "найекзотичніший спосіб мирного врегулювання", який йому пропонували за 20 років журналістської діяльності.