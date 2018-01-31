1+1 заявляє, що заступник Турчинова поскаржився СБУ на журналіста

Телеканал 1+1 повідомив, що СБУ відкрила кримінальну справу проти ведучого Олександра Дубінського за вимогою заступника Турчинова Олега Гладковського.

Про це йдеться у відповіді СБУ на офіційний запит телеканалу.

Згідно з інформацією у відповіді СБУ, справу на ведучого Дубінського відкрили за статтею 259 КПК (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об’єктів власності).

"За рішенням прокуратури міста Києва це кримінальне провадження направлено за підслідністю до Печерського управління поліції ГУНП у Києві", - йдеться у відповіді СБУ.

Однак, як зазначають у телеканалі, Гладковський спочатку просив СБУ відкрити кримінальне провадження щодо державної зради. Причиною цього, за словами 1+1, стало журналістське розслідування про те, що перший заступник голови РНБО України Олександра Турчинова Олег Гладковський займається бізнесом в Росії і проводить офшорні операції.

Телеведучий заявив, що опублікував документи, які, за його словами, підтверджують, що Гладковський веде бізнес в Росії, не зважаючи на те, що є державним чиновником відповідальним за оборону, закупівлю та продаж зброї і має доступ до державної таємниці.

1+1

Журналісти телеканалу у своєму розслідуванні стверджують, що перший заступник секретаря РНБО Олександра Турчинова інвестує гроші, зароблені в Україні, через кіпрські офшори в російські "доньки" корпорації "Богдан".

"Усі компанії належать чиновнику Гладковському – тоді ще Свинарчуку. Прізвище він змінив після перемоги Петра Порошенка на виборах, тоді ж отримав державну посаду – став першим заступником секретаря РНБО. Паралельно зі зміною свого статусу, Гладковський маскує свої російські компанії", - стверджують у телеканалі.

Олег Гладковський є другом та партнером президента України Петра Порошенка.

Як відомо, раніше Гройсман ініціював відставку керівника ДП "Укроборонпром" Романа Романова через заборгованість із виплати заробітної плати співробітникам.

Крім того, відносно "Укроборонпрому" та його дочірніх підприємств відкрито низку справ. У лютому 2017 року стало відомо про розслідування Нацполіціі за підозрою про виведення з "Спецтехноекспорту" 91 млн грн через схему експорту обладнання через фіктивні фірми.

У 2015 році було відкрито кримінальне провадження про виплату "Спецтехноекспортом" фіктивних агентських на суму 3,59 млн доларів.

Той же "Спецтехноекспорт" поставляв індійській держкомпанії "Hindustan Aeronautics Limited" запчастини через фіктивні фірми, чиї власники підписували документи за 200 гривень.

Також НАБУ розслідує маніпуляції з контрактами "Укроборонпрому" на 39 млн доларів на постачання запчастин для "Антонова" AN-32.

"Укроборонпром" було створено в грудні 2010 року, до його складу входить 134 підприємства військово-промислового комплексу.