Журналисты жалуются на угрозы от Пашинского. В НСЖУ возмущены

В Национальном союзе журналистов Украины заявили, что будут обращаться к отечественным и международным партнерам из-за давления заместителя главы фракции "Народный фронт" и главы комитета по нацбезопасности Сергея Пашинского на журналистов журнала "Новое время".

Об этом в Facebook написал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

По его словам, "наделенный огромной властью" фигурант резонансного журналистского расследования Пашинский избрал тактику атаки на авторов критического материала.

"Господин Пашинский кроме задействования адвокатов, чей визит уже можно расценивать угрозой, пугает журналистов НВ ответственностью, судебными исками, общественными разбирательствами на соблюдение стандартов и этики и "факт-чекингом"!", - сообщил Томиленко.

"Господин Пашинский продолжает использовать тактику другого фигуранта антикоррупционных журналистских расследований - заместителя секретаря нацбезопасности и обороны господина Гладковского - задействовать властные рычаги для борьбы с критикой", - добавил он.

Томиленко отметил, что НСЖУ однозначно солидарен с коллегами из "НВ" в праве на профессию, в праве беспрепятственно реализовывать журналистские расследования, особенно на темы возможного злоупотребления властью.

"Чиновники должны уважать журналистов и осознавать свою подотчетность гражданам. Не пугать редакции и авторов "факт-чекингом", "борьбой с фейками" и ответственностью, а признавать свой ключевой долг - отчитываться перед обществом", - сказал глава НСЖУ.

"Об инциденте мы будем информировать наших отечественных и международных партнеров. Всех, кто реально стоит на защите прав журналистов и свободы слова", - добавил он.

Ранее главный редактор журнала "Новое время" Виталий Сыч написал в Facebook, что на прошлой неделе с анонсом на первой полосе был опубликован материал о схемах, которые используют чиновники в оборонной сфере.

И теперь главные фигуранты оказывают давление на редколектив.

По его словам, в тексте со ссылкой на много источников, речь шла о том, что Пашинский и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський являются организаторами схем обогащения на оборонной промышленности страны.

"После этого мы получили требования опровержения и угрозы судебных исков от нескольких юрлиц, которые являются фигурантами статьи. Сам Сергей Пашинский также опубликовал на сайте "Цензор.нет" большой материал с требованием опровержения нашей статьи и угрозой судебного разбирательства", - написал Сыч.

При этом он отметил, что все претензии, изложенные в блоге нардепа апеллируют к второстепенным аспектам материала и вообще не касаются основных вопросов в статье. А главный посыл, что подобная публикация - это диверсия против Украины по заказу России.

"Но самое интересное не это, а то, что сегодня ко мне в офис без предупреждения пришли адвокаты Пашинского с предложением об урегулировании. Они в довольно вежливой форме и с улыбкой (пока не буду называть их имена) сказали, что люди хотят "рвать" "Новое время", но есть и другой вариант", - добавил он

При этом главный редактор издания отметил, что "гости" не стали вдаваться в подробности, что означает слово "рвать", только добавили, что в окружении Пашинского и в Минобороны "люди очень эмоциональные".

Также Сыч добавил, что адвокаты требовали опубликовать в журнале публикацию самого Пашинского на несколько страниц и его фото, которое должны поставить на всю обложку и предложили дать ему телефон нардепа, чтобы "наладить с ним человеческий контакт".

Он уточнил, что это "самый экзотический способ мирного урегулирования", который ему предлагали за 20 лет журналистской деятельности.

Ранее телеканал 1+1 сообщил, что СБУ возбудила уголовное дело против телеведущего Александра Дубинского по требованию заместителя Турчинова Олега Гладковского.

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