СБУ: РФ восени планує створити передумови для введення військ в Україну

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П'ятниця, 13 квітня 2018, 13:33

Служба безпеки України має інформацію про плани Російської Федерації щодо створення передумов для введення військ в Україну восени цього року.

Про це сказав на брифінгу в п'ятницю в Києві заступник голови СБУ Віктор Кононенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми володіємо інформацією про плани російської сторони. Знаємо про плани в оточенні (президента РФ Володимира -ред.) Путіна групи, яка поставила собі за мету створити передумови для введення вже восени цього року в Україні російський військ під приводом захисту російськомовного населення", – сказав Кононенко.
 
За його словами, в якості приводу для цього вони планують задіяти криміналітет, спортсменів, навколокримінальні структури для побиття учасників проросійських заходів, хресної ходи.

"Але ми не дамо їм реалізувати ці плани", – запевнив заступник голови СБУ.

Раніше, в березні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив думку, що Росія спробує загострити ситуацію в Україні ближче до осені, так як зараз зайнята президентськими виборами (пройшли 18 березня -ред.) і Чемпіонатом світу з футболу (відбудеться в червні-липні).

Теми: СБУ Росія
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