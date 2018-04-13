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СБУ: РФ осенью планирует создать предпосылки для ввода войск в Украину

Пятница, 13 апреля 2018, 13:33
СБУ: РФ осенью планирует создать предпосылки для ввода войск в Украину

Служба безопасности Украины располагает информацией о планах Российской Федерации по созданию предпосылок для ввода войск в Украину осенью этого года.

Об этом сказал на брифинге в пятницу в Киеве замглавы СБУ Виктор Кононенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы владеем информацией о планах российской стороны. Знаем о планах в окружении (президента РФ Владимира -ред.) Путина группы, которая поставила себе цель создать предпосылки для ввода уже осенью этого года в Украину российских войск под предлогом защиты русскоязычного населения", – сказал Кононенко.

По его словам, в качестве повода для этого они планируют задействовать криминалитет, спортсменов, околокриминальные структуры для избиения участников пророссийских мероприятий и крёстных ходов.

"Но мы не дадим им реализовать эти планы", – заверил замглавы СБУ.

Ранее, в марте министр внутренних дел Арсен Аваков высказал мнение, что Россия попытается обострить ситуацию в Украине ближе к осени, так как сейчас занята президентскими выборами (прошли 18 марта -ред.) и Чемпионатом мира по футболу (состоится в июне-июле).

Темы: СБУРосcия
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