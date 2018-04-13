РФ про бажання Києва попрощатися з СНД: Навіщо стріляти собі в ногу?

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, яка очолює раду Міжпарламентської асамблеї СНД, вважає, що намір України вийти зі співдружності суперечить економічним інтересам цієї країни.



Про це вона заявила на прес-конференції 13 квітня за підсумками пленарного засідання МПА СНД в Санкт-Петербурзі, передає російське видання ТАСС.



"Крок явно не в інтересах України та українського народу - така послідовна спроба руйнації всього і вся. Руйнувати - не будувати", - сказала представник країни-агресора.



На її думку, це "безумовно, погіршить ситуацію в Україні".



Вона зазначила, що в рамках СНД діють угоди про зону вільної торгівлі, про пільги і преференції, які створюють привілейовані умови для членів СНД і забезпечують співпрацю держав у сфері енергетики та інших областях.



На її думку, "рубати канати", як це робить керівництво України, "абсолютно нерозумно".



"СНД без України, звичайно, виживе, хоча нам дуже шкода наших братів-українців, яких ставлять у такі умови... Навіщо стріляти в власну ногу? Незрозуміло", - заявила спікер Ради Федерації.



За її словами, заява про вихід України з СНД - "це, скоріше, декларація, оскільки в останні роки Україна не брала активну участь в діяльності Співдружності".



12 квітня президент Петро Порошенко запропонував Кабміну підготувати документ про офіційне припинення участі України в установчих органах СНД.

Раніше речник МЗС Мар'яна Беца нагадала, що Україна не була членом цієї організації. Крім того Україна вже тривалий час не бере участі в засіданнях СНД.



У той же час зазначалося, що МЗС здійснює аналіз питання, які договори, укладені з країнами СНД, які є важливими для громадян України, і тому їх слід залишити.



ТАСС відзначає, що за даними Виконавчого комітету СНД, офіційного повідомлення від України про намір виходу зі співдружності поки не надходило.

Росія здійснює військову агресію по відношенню до України з 2014 року. Постачає незаконним збройним формуванням на Донбасі техніку і підсилює їх лави солдатами своїх регулярних військ. При цьому РФ не визнає своєї участі у військових діях, називаючи їх "внутрішньоукраїнським конфліктом". У березні 2014 року Росія незаконно анексувала український півострів Крим.