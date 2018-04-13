РФ о желании Киева проститься с СНГ: Зачем стрелять себе в ногу?

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Пятница, 13 апреля 2018, 14:32

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, возглавляющая Совет Межпарламентской ассамблеи СНГ, считает, что намерение Украины выйти из содружества противоречит экономическим интересам этой страны.

Об этом она заявила на пресс-конференции 13 апреля по итогам пленарного заседания МПА СНГ в Санкт-Петербурге, передает российское издание ТАСС.

"Шаг явно не в интересах Украины и украинского народа - такая последовательная попытка разрушения всего и вся. Разрушать - не строить", – сказала представитель страны-агрессора.

По ее мнению, это "безусловно, ухудшит ситуацию в Украине".

Она отметила, что в рамках СНГ действуют соглашения о зоне свободной торговли, о льготах и преференциях, которые создают привилегированные условия для членов СНГ и обеспечивают сотрудничество государств в сфере энергетики и других областях.

По ее мнению, "рубить канаты", как это делает руководство Украины, "абсолютно не разумно".

"СНГ без Украины, конечно, выживет, хотя нам очень жалко наших братьев-украинцев, которых ставят в такие условия... Зачем стрелять в собственную ногу? Непонятно", - заявила спикер Совета Федерации.

По ее словам, заявление о выходе Украины из СНГ - "это, скорее, декларация, поскольку в последние годы Украина не принимала активное участие в деятельности Содружества".

12 апреля президент Петр Порошенко предложил Кабмину подготовить документ об официальном прекращении участия Украины в учредительных органах СНГ.

Ранее спикер МИД Марьяна Беца напомнила, что Украина не была членом этой организации. Кроме того Украина уже долгое время не участвует в заседаниях СНГ.

В то же время отмечалось, что МИД осуществляет анализ вопроса, какие договора, заключенные со странами СНГ, являются важными для граждан Украины, и поэтому их следует оставить.

ТАСС отмечает, что по данным Исполнительного комитета СНГ, официального уведомления от Украины о намерении выхода из содружества пока не поступало.

Россия осуществляет военную агрессию по отношению к Украине с 2014 года. Поставляет незаконным вооруженным формированиям на Донбассе технику и усиливает их ряды солдатами своих регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в военных действиях, называя их "внутриукраинским конфликтом". В марте 2014 года Россия также незаконно аннексировала украинский полуостров Крым.

Темы: СНГ Росcия
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