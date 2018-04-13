Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ о желании Киева проститься с СНГ: Зачем стрелять себе в ногу?

Пятница, 13 апреля 2018, 14:32

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, возглавляющая Совет Межпарламентской ассамблеи СНГ, считает, что намерение Украины выйти из содружества противоречит экономическим интересам этой страны.

Об этом она заявила на пресс-конференции 13 апреля по итогам пленарного заседания МПА СНГ в Санкт-Петербурге, передает российское издание ТАСС.

"Шаг явно не в интересах Украины и украинского народа - такая последовательная попытка разрушения всего и вся. Разрушать - не строить", – сказала представитель страны-агрессора.

По ее мнению, это "безусловно, ухудшит ситуацию в Украине".

Она отметила, что в рамках СНГ действуют соглашения о зоне свободной торговли, о льготах и преференциях, которые создают привилегированные условия для членов СНГ и обеспечивают сотрудничество государств в сфере энергетики и других областях.

По ее мнению, "рубить канаты", как это делает руководство Украины, "абсолютно не разумно".

"СНГ без Украины, конечно, выживет, хотя нам очень жалко наших братьев-украинцев, которых ставят в такие условия... Зачем стрелять в собственную ногу? Непонятно", - заявила спикер Совета Федерации.

По ее словам, заявление о выходе Украины из СНГ - "это, скорее, декларация, поскольку в последние годы Украина не принимала активное участие в деятельности Содружества".

12 апреля президент Петр Порошенко предложил Кабмину подготовить документ об официальном прекращении участия Украины в учредительных органах СНГ.

Ранее спикер МИД Марьяна Беца напомнила, что Украина не была членом этой организации. Кроме того Украина уже долгое время не участвует в заседаниях СНГ.

В то же время отмечалось, что МИД осуществляет анализ вопроса, какие договора, заключенные со странами СНГ, являются важными для граждан Украины, и поэтому их следует оставить.

ТАСС отмечает, что по данным Исполнительного комитета СНГ, официального уведомления от Украины о намерении выхода из содружества пока не поступало.

Россия осуществляет военную агрессию по отношению к Украине с 2014 года. Поставляет незаконным вооруженным формированиям на Донбассе технику и усиливает их ряды солдатами своих регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в военных действиях, называя их "внутриукраинским конфликтом". В марте 2014 года Россия также незаконно аннексировала украинский полуостров Крым.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СНГРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
СНГ
Санду: Для Молдовы не осталось ничего хорошего в СНГ, Россия - главная проблема
Молдова выйдет из межпарламентской ассамблеи СНГ
Экспорт в страны СНГ из-за войны упал почти на четверть
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: