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Порошенко хоче скасування частини договору про дружбу з РФ і виходу з органів СНД

Четвер, 12 квітня 2018, 12:53
Порошенко хоче скасування частини договору про дружбу з РФ і виходу з органів СНД

Президент Петро Порошенко запропонує Верховній Раді припинити дію окремих положень договору про дружбу з Росією, яка вже 4 роки здійснює військову агресію проти України, та вийти з усіх статутних органів СНД.

Про це він сказав в рамках виступу на безпековому форумі в Києві 12 квітня.

"Наступним кроком буде внесення мною до Верховної Ради проекту закону про негайне одностороннє припинення дії окремих положень договору про дружбу, співробітництво та партнерство з Росією в частині, в якій дія цього договору не сумісна з національними інтересами держави та реалізацією нашого права на самооборону", – сказав Порошенко.

За його словами, така можливість дається країні міжнародним законодавством.

Мова йде зокрема про статті щодо стратегічного партнерства між Україною та РФ або положення про двосторонню співпрацю у військовій галузі.

Порошенко водночас заявив, що скасовувати цей договір не можна.

"Бо є важливими для України положення, в яких сторони поважають територіальну цілісність одне одного, підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів", – наголосив він.

"З огляду на те, що Україна ніколи не була і не є зараз членом СНД та відмову цієї структури засудити російську агресію, просив би, щоб ми спільно з урядом підготували пропозиції щодо офіційного припинення нашої участі в статутних органах СНД", – сказав глава держави.

Те саме стосуватиметься остаточного закриття українського представництва при відповідних інституціях у Мінську.

Водночас за словами Порошенка, має бути інвентаризована вся договірно-правова база, укладена Україною в рамках СНД на предмет відповідності національним інтересам держави.

Президент також закликав іноземних партнерів переглянути договірні зобов'язання з Російською Федерацією на предмет чутливих сфер співпраці.

Як повідомлялося, позиція МЗС щодо договору про дружбу, партнерство і співробітництво з РФ полягає в недоцільності продовження такого договору.

МЗС підготувало пропозиції про вихід з органів СНД та денонсацію чи призупинення договору про дружбу з Російською Федерацією.

У коментарі "Українській правді" прес-секретар МЗС Мар'яна Беца пояснила, що міністерство підготувало пропозиції та аналіз різних варіантів: можливого призупинення (повної або тимчасової) дії та денонсацію договору про дружбу з Російською Федерацією.

Беца зазначила, що подальший аналіз триває.

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією підписали в Києві 31 травня 1997 року президент України Леонід Кучма та президент Російської Федерації Борис Єльцин. Верховна Рада України ратифікувала договір законом N 13/98-ВР від 14 січня 1998 року.

В документі визначено, що договір укладається на 10 років з можливістю продовжувати його.

В уряді пояснювали, що договір про дружбу і співробітництво з РФ досі діє, тому що в ньому Росія визнає територіальну цілісність України.

Росія здійснює військову агресію по відношенню до України з 2014 року. Постачає незаконним збройним формуванням на Донбасі техніку і підсилює їх лави солдатами своїх регулярних військ. При цьому РФ не визнає своєї участі у військових діях, називаючи їх "внутрішньоукраїнським конфліктом". У березні 2014 року Росія незаконно анексувала український півострів Крим.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоРосія
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