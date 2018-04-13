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Бойовики вишикували цілу армаду військової техніки на околиці Луганська

П'ятниця, 13 квітня 2018, 14:53
Бойовики вишикували цілу армаду військової техніки на околиці Луганська

Бойовики ОРЛО вишикували велику кількість танків, гаубиць, ракетних систем "земля-повітря", реактивних систем залпового вогню, БМП та БТРів на околиці окупованого ними Луганська.

Про це повідомив перший заступник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуг, передає СММ у Twitter.

"Збройні формування в Луганську оголосили про свій намір порушити Мінські домовленості, а саме: розмістити велику кількість техніки в центрі міста 9 травня; озброєння вже розміщено на околиці Луганська", - цитуються в повідомленні слова Хуга.

Місія опублікувала фото з повітря, на якому видно техніку, її кількість і види.

 

Підписи на знімку повідомляють, що в шеренгах стоять 7 ракетних систем "земля-повітря", 7 танків, 7 реактивних систем залпового вогню, 7 самохідних гаубиць і 10 гаубиць на буксирі, а також по 7 БМП та БТРів.

Українська правда
Теми: ЛуганськОРДЛО
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