Боевики выстроили целую армаду военной техники на окраине Луганска

6044 просмотра
Пятница, 13 апреля 2018, 14:53

Боевики ОРЛО выстроили большое количество танков, гаубиц, ракетных систем "земля-воздух", реактивных систем залпового огня, БМП и БТРов на окраине оккупированного ими Луганска.

Об этом сообщил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает СММ в Twitter.

"Вооруженные формирования в Луганске объявили о своем намерении нарушить Минские договоренности, а именно: разместить большое количество техники в центре города 9 мая; вооружение уже размещено на окраине Луганска", - цитируются в сообщении слова Хуга.

Миссия опубликовала фото с воздуха, на котором видно технику, ее количество и виды.

 

Подписи на снимке сообщают, что в рядах стоят 7 ракетных систем "земля-воздух", 7 танков, 7 реактивных систем залпового огня, 7 самоходных гаубиц и 10 гаубиц на буксире, а также по 7 БМП и БТРов.

Украинская правда
Темы: Луганск ОРДЛО
powered by lun.ua
По теме
Наблюдатели нашли в аэропорту Луганска 38 единиц тяжелого вооружения 12 апреля 2018, 15:57
Боевики ограничили поездки жителей из Луганска 12 марта 2018, 09:36
В Луганске заработал Vodafone 24 февраля 2018, 16:58
Все новости
Главные новости
Боевики выстроили целую армаду военной техники на окраине Луганска
СБУ: РФ осенью планирует создать предпосылки для ввода войск в Украину
Убийство Шеремета: За 2 года расследования у следствия нет доказательной базы
В зоне АТО погиб боец 1986 года рождения – штаб
Все новости
Фото

Как в Антарктиде выращивают свежие овощи

Instagram дня

Кошка с невероятной мимикой доказывает, что инвалидность – не приговор