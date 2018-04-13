Боевики выстроили целую армаду военной техники на окраине Луганска

Боевики ОРЛО выстроили большое количество танков, гаубиц, ракетных систем "земля-воздух", реактивных систем залпового огня, БМП и БТРов на окраине оккупированного ими Луганска.

Об этом сообщил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает СММ в Twitter.

"Вооруженные формирования в Луганске объявили о своем намерении нарушить Минские договоренности, а именно: разместить большое количество техники в центре города 9 мая; вооружение уже размещено на окраине Луганска", - цитируются в сообщении слова Хуга.

Миссия опубликовала фото с воздуха, на котором видно технику, ее количество и виды.

Подписи на снимке сообщают, что в рядах стоят 7 ракетных систем "земля-воздух", 7 танков, 7 реактивных систем залпового огня, 7 самоходных гаубиц и 10 гаубиц на буксире, а также по 7 БМП и БТРов.