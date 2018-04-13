Дуров розповів, як Telegram обходитиме блокування

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П'ятниця, 13 квітня 2018, 15:15

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер буде використовувати вбудовані методи обходу блокування, які не вимагають дій від користувачів.

Про це він сказав у зверненні до користувачів свого мессенджера, який 13 квітня було заблоковано за рішенням суду на території Росії, повідомляє "Медуза".

При цьому він не гарантував 100-відсоткову доступність сервісу без VPN.

Також Дуров попередив, що в перші години блокування Telegram сторонні VPN/Proxy-сервіси можуть виявитися перевантажені та будуть працювати повільно.

"Важливо: не видаляйте і не встановлюйте заново Telegram при виникненні проблем зі зв'язком. Намагайтеся своєчасно завантажувати оновлення Telegram в AppStore або Google Play", – відзначає він.

13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

У своєму телеграм-каналі Павло Дуров, коментуючи блокування Telegram, заявив, що конфіденційність у мережі не продається, а права людини не мають бути скомпроментовані зі страху чи жадібності.

Адвокати міжнародної правозахисної організації "Агора", яка представляє інтереси Telegram, заявили про плани оскаржити вирок суду.

Теми: Росія соцмережі
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