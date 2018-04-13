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Дуров рассказал, как Telegram будет обходить блокировки

Пятница, 13 апреля 2018, 15:15

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

Об этом он сказал в обращении к пользователям своего мессенджера, который 13 апреля был заблокирован по решению суда на территории России, сообщает "Медуза".

При этом он не гарантировал 100-процентную доступность сервиса без VPN.

Также Дуров предупредил, что в первые часы блокировки Telegram сторонние VPN/Proxy-сервисы могут оказаться перегружены и будут работать медленно.

"Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play", – отмечает он.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

В своем телеграм-канале Павел Дуров, комментируя блокировку Telegram, заявил, что конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должны быть скомпроментированы из страха или жадности.

Адвокаты международной правозащитной организации "Агора", которая представляет интересы Telegram, заявили о планах обжаловать приговор суда.

Темы: Росcиясоцсети
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