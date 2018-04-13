НАЗК перевірить декларації своєї екс-очільниці Корчак

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П'ятниця, 13 квітня 2018, 15:30

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку електронних декларацій екс-очільниці відомства Наталії Корчак за 2015-2016 роки.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Крім того, перевірять декларації ще трьох посадовців. Це Голова Державного агентства резерву Вадим Мосійчук,  директор комунального підприємства "Жилбудсервіс" Олексій Шевцов та депутат селищної ради на Донеччині Сергій Білогуров.

"Розпочаті перевірки декларацій триватимуть 60 календарних днів та розпочнуться наступного дня за днем прийняття цих рішень", – зазначили в агенстві.

Також в НАЗК відзвітували, що ухвалили рішення щодо результатів повної перевірки декларацій 6 посадовців за 2015 та 2016 роки.

Серед них заступник Одеського міського голови Олесь Янчук, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Євген Літвінов.

Як повідомлялося, 20 березня Національне антикорупційне бюро звернулося до НАЗК з проханням перевірити декларації колишнього голови агентства Наталії Корчак.

Корчак пізніше заявила, що НАБУ тисне на неї, ініціюючи перевірку її декларацій за 2015-2016 роки.

Теми: НАЗК декларації
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