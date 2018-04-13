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НАПК проверит декларации своей экс-главы Корчак

Пятница, 13 апреля 2018, 15:30

Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку электронных деклараций экс-главы ведомства Натальи Корчак за 2015-2016 года.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Кроме того, проверят декларации еще трех чиновников. Это глава Государственного агентства резерва Вадим Мосийчук, директор коммунального предприятия "Жилбудсервис" Алексей Шевцов и депутат поселкового совета в Донецкой области Сергей Белогуров.

"Начатые проверки деклараций продлятся 60 календарных дней и начнутся на следующий день за днем ​​принятия этих решений", – отметили в агентстве.

Также в НАПК отчитались, что приняли решение о результатах полной проверки деклараций 6 должностных лиц за 2015 и 2016 года.

Среди них заместитель Одесского городского головы Олесь Янчук, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Евгений Литвинов.

Как изветсно, Национальное антикоррупционное бюро обратилось к НАПК с просьбой проверить декларации бывшего главы агентства Натальи Корчак.

Корчак позже заявила, что НАБУ давит на нее, инициируя проверку ее деклараций за 2015-2016 года.

Темы: НАПКдекларации
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