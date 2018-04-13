Пашинський проти ЗМІ: Комітет з нацбезпеки розсекретить закупки Міноборони

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони розгляне факти можливої корупції при закупівлі військової техніки та обладнання, які були описані журналістами "Нового времени", через що виник скандал з нардепом Сергієм Пашинським.

Про це "Українській правді" повідомив секретар парламентського комітету Іван Вінник.

За його словами, члени комітету розглянуть усі випадки, описані журналістами видання НВ, але зосередяться саме на купівлі БМП-1 у польської компанії Wtorplast.

У журналістському розслідуванні вказувалося, що Україна купувала списані з озброєння БМП-1 1980-х років випуску у компанії Wtorplast з Польщі. Польська компанія в свою чергу спочатку купувала їх у чеської компанії Excalibur Army по €20-25 тис. за одиницю, за ціною металобрухту.

У статті йшлося про те, що в Україну всі деталі техніки ввозилися окремо, потім збиралися докупити, після чого вартість БМП для українського оборонного бюджету зростала з 20 тисяч євро до 205 тисяч доларів.

Повідомлялося, що в рамках цього контракту Міноборони закупило 200 бойових машин, витративши на них $ 41 млн.

Вінник зазначив, що, на його думку, саме ця операція не містила корупційної складової.

"Бо це вперше з 2014 року нам, я маю на увазі Україну, вдалося продавити ембарго на купівлю навіть старої та списаної військової техніки. Ми надзвичайно обмежені у своїх можливостях у зв'язку з російською агресією. Ця операцію є символічною, оскільки це вперше ми отримали техніку від країн НАТО та ЄС", - сказав Вінник.

Він додав, що журналістам НВ слід підготуватися до цього засідання і надати дані, які є у них, оскільки польська компанія обурена закидами про свою причетність до корупційних схем.

"Свідомо чи не свідомо, але журналісти НВ чомусь взяли саме цю операцію для своєї публікації. Ми їх закликаємо надати свою інформацію, щоб мати можливість її проаналізувати", - сказав секретар комітету.

Він додав, що не вірить у те, що Пашинський доручив своїм адвокатам якось тиснути на головного редактора НВ Віталія Сича і зазначив, що така позиція редколективу може свідчити про відсутність більш переконливих фактів.

За його словами, до середи комітет з нацбезпеки спробує розсекретити дані про цю операцію, щоб у суспільства не залишилось питань.

"Ми будемо ініціювати перед Міністерством економічного розвитку, який є розпорядником цієї інформації, щоб вони відкрили нам відомості про держоборонзамовлення і щоб розсекретили повністю цю транзакцію. Щоб всі мали можливість об'єктивно оцінити ситуацію", - сказав Вінник.



"Ми будемо все робити, щоб на середу вже отримати розсекречену інформацію, з якою журналісти могли б працювати", - додав нардеп.

Також він наголосив, що новий закон про нацбезпеку, який був ухвалений парламентом у першому читанні, передбачає, що Міноборони зможе самостійно розсекречувати дані про закупки, які становлять суспільний інтерес.

Наразі опублікований порядок денний засідання комітету, яке відбудеться 18 квітня.

Зазначається, що на нього запрошені директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, голова Служби безпеки Василій Грицак, Міністр оборони Степан Полторак та головний редактор журналу "Новое время" Віталій Сич.

Сам Пашинський у Facebook написав, що з повагою ставиться до професійної роботи журналістів і ніколи б не дозволив собі погрози, хоча проти нього "неодноразово здійснювалися всілякі інформаційні провокації та медіа-атаки".

"Але статтю в журналі "Новое время" я розцінюю не як атаку на мене. Це, швидше, атака на спроби нашої держави підвищити обороноздатність нашої армії", - заявив він.

"Саме тому, і це другий важливий пункт, щоб поставити всі крапки над "і", я зробив, як голова Комітету максимально все, щоб це все публічно, прозоро і на фаховому рівні розглянути і дати оцінки", - додав він.

За його словами, у п'ятницю були направлені офіційні запрошення на засідання комітету представникам і головному редактору "Нового времени", НАБУ, ГПУ та СБУ, а також будуть присутні представники Міністерства оборони, як замовника, і "Укроборонпрому".

"І якщо Віталій Сич та автор статті справді зацікавлені в правді, а не дешевому піарі, то вони матимуть можливість поставити всі питання реальним фахівцям і отримати максимально вичерпні відповіді", - сказав Пашинський.

Він додав, що якщо хтось погрожував Сичу, то він має звернутися із заявою до правоохоронних органів.

Зі свого боку Пашинський пообіцяв брати участь у будь-яких слідчих діях.

Раніше повідомлялося, що журналісти видання "Новое время" заявили про те, що голова комітету з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський погрожував редколективу після журналістського розслідування про його причетність до корупційних схем в оборонній промисловості.

В НСЖУ заявили, що вимушені звертатися до міжнародних партнерів по допомогу з цього приводу.

