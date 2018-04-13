Пашинский против СМИ: Комитет по нацбезопасности рассекретит закупки Минобороны

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрит факты возможной коррупции при закупке военной техники и оборудования, которые были описаны журналистами "Нового времени", из-за чего возник скандал с нардепом Сергеем Пашинским.

Об этом "Украинской правде" сообщил секретарь парламентского комитета Иван Винник.

По его словам, члены комитета рассмотрят все случаи, описанные журналистами издания НВ, но сосредоточатся именно на покупке БМП-1 у польской компании Wtorplast.

В журналистском расследовании указывалось, что Украина покупала списанные с вооружения БМП-1 1980-х годов выпуска в компании Wtorplast из Польши. Польская компания в свою очередь сначала покупала их у чешской компании Excalibur Army по €20-25 тыс. за единицу, по цене металлолома.

В статье говорилось, что в Украину все детали ввозились отдельно, а потом собирались в кучу, после чего стоимость БМП для украинского оборонного бюджета возрастала с 20 тысяч евро в 205 тысяч долларов.

Сообщалось, что в рамках этого контракта Минобороны закупило 200 боевых машин, потратив на них $ 41 млн.

Винник отметил, что, по его мнению, именно эта операция не содержала коррупционной составляющей.

"Потому что это впервые с 2014 года нам, я имею в виду Украину, удалось продавить эмбарго на покупку даже старой и списанной военной техники. Мы очень ограничены в своих возможностях в связи с российской агрессией. Эта операция является символической, поскольку это впервые мы получили технику от стран НАТО и ЕС", - сказал Винник.

Он добавил, что журналистам НВ следует подготовиться к этому заседанию и предоставить данные, которые у них имеются, поскольку польская компания возмущена обвинениями в своей причастности к коррупционным схемам.

"Сознательно или бессознательно, но журналисты НВ взяли именно эту операцию для своей публикации. Мы их призываем предоставить свою информацию, чтобы иметь возможность ее проанализировать", - сказал секретарь комитета.

Он добавил, что не верит в то, что Пашинский поручил своим адвокатам оказывать давление на главного редактора НВ Виталия Сыча и отметил, что такая позиция редколлектива может свидетельствовать об отсутствии более убедительных фактов.

По его словам, в среду комитет по нацбезопасности попытается рассекретить данные об этой операции, чтобы у общества не осталось вопросов.

"Мы будем инициировать перед Министерством экономического развития, который является распорядителем этой информации, чтобы они открыли нам сведения о гособоронзаказе и чтобы рассекретили полностью эту транзакцию. Чтобы все имели возможность объективно оценить ситуацию", - сказал Винник.

"Мы будем делать все, чтобы на среду уже получить рассекреченную информацию, с которой журналисты могли бы работать", - добавил нардеп.

Также он отметил, что новый закон о нацбезопасности, который был принят парламентом в первом чтении, предусматривает, что Минобороны сможет самостоятельно рассекречивать данные о закупках, представляющих общественный интерес.

Сейчас опубликована повестка дня заседания комитета, которое состоится 18 апреля.

Отмечается, что на него приглашены директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, глава Службы безопасности Василий Грицак, Министр обороны Степан Полторак и главный редактор журнала "Новое время" Виталий Сыч.

Сам Пашинский в Facebook написал, что с уважением относится к профессиональной работе журналистов и никогда бы не позволил себе угрозы, хотя против него "неоднократно осуществлялись различные информационные провокации и медиа-атаки".

"Но статью в журнале "Новое время" я расцениваю не как атаку на меня. Это, скорее, атака на попытки нашего государства повысить обороноспособность нашей армии", - заявил он.

"Именно поэтому, и это второй важный пункт, чтобы поставить все точки над "і", я сделал, как глава Комитета максимально все, чтобы это все публично, прозрачно и на профессиональном уровне рассмотреть и дать оценки", - добавил он.

По его словам, в пятницу были направлены официальные приглашения на заседание комитета представителям и главному редактору "Нового времени", НАБУ, ГПУ и СБУ, а также будут присутствовать представители Министерства обороны, как заказчики, и "Укроборонпрома".

"И если Виталий Сыч и автор статьи действительно заинтересованы в правде, а не дешевом пиаре, то они будут иметь возможность задать все вопросы реальным специалистам и получить максимально исчерпывающие ответы", - сказал Пашинский.

Он добавил, что против угроз журналистам и если кто-то угрожал Сычу, то он должен обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Со своей стороны Пашинский пообещал участвовать в любых следственных действиях.

Ранее сообщалось, что журналисты издания "Новое время" заявили о том, что глава комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский угрожал редколективу после журналистского расследования о его причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

В НСЖУ заявили, что вынуждены обращаться к международным партнерам за помощью по этому поводу.