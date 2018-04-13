В Одесі перекинулася машина, що поспішала на пожежу: 2 постраждалих

Автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій перекинувся в Одесі після зіткнення з кросовером "Інфініті".



Про це повідомляє "Думская".



Інцидент трапився на перехресті вулиць Рішельєвської та Жуковського. Машина пожежних поспішала на виклик, коли їй в бік в'їхав "Інфініті".

За інформацією прес-служби управління патрульної поліції, в результаті зіткнення за медичною допомогою звернулися водій і пасажир ДСНСного автомобіля Chery.



На місці працює слідчий.

Як повідомлялося, в п'ятницю на одеському пляжі в районі 13-й станції Великого Фонтану загорівся ресторан "Пісок".

Пожежа почалася в ресторані і почала перекидатися на рятувальну станцію, яка до нього примикає.



До гасіння залучалися військовослужбовці Нацгвардії.



Пожежники приїхали через 16 хвилин після загоряння, за 46 хвилин вони локалізували полум'я. На той час пожежа поширилася на 500 квадратних метрів.



На думку власника закладу Михайла Іванова, ресторан підпалили.