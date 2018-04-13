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В Одессе опрокинулась машина, спешившая на пожар: 2 пострадавших

Пятница, 13 апреля 2018, 16:11

Автомобиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перевернулся в Одессе после столкновения с кроссовером "Инфинити".

Об этом сообщает "Думская".

Инцидент случился на перекрестке Ришельевской и Жуковского. Машина пожарных спешила на вызов, когда ей в бок въехал "Инфинити".

 
 

По информации пресс-службы управления патрульной полиции, в результате столкновения за медицинской помощью обратились водитель и пассажир ГСЧСного автомобиля Chery.

На месте работает следователь.

 

Как сообщалось, в пятницу на одесском пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана загорелся ресторан "Песок".

Пожар начался в ресторане и начал перекидываться на спасательную станцию, которая к нему примыкает.

К тушению привлекались военнослужащие Нацгвардии.

Пожарные приехали через 16 минут после возгорания, через 46 минут они локализовали пламя. К тому времени пожар распространился на 500 квадратных метров.

По мнению владельца заведения Михаила Иванова, ресторан подожгли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одесса
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