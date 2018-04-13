"Мера" окупованої Горлівки віддали під суд

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно так званого "мера" окупованої бойовиками Горлівки Донецької області Івана Приходько.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

"Прокуратурою Донецької області за наслідками спеціального (заочного) досудового розслідування… затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом участі в діяльності терористичної організації "ДНР", - розповідають там.

За даними прокуратури, працюючи до окупації заступником голови однієї з районних адміністрацій Донецька, Приходько відстоював ідеї патріотизму та єдності України, але у травні 2014 року з приходом "руського миру" одразу змінив свої ідейні та політичні погляди і почав співпрацювати з представниками ОРДЛО.

"За цей час чоловік встиг проявити себе на різних посадах, зокрема, отримавши військове звання "підполковник", став заступником командира одного з батальйонів. У жовтні 2014 року брав безпосередню участь у бойових діях в районі міжнародного аеропорту "імені С.С. Прокоф’єва" у Донецьку, де чинив опір підрозділам Збройних сил України та іншим військовим формуванням України", - йдеться в повідомленні.

Іван Приходько

Згідно з інформацією прокуратури, в жовтні 2014 року ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко призначив Приходька головою адміністрацій Куйбишевського та Київського районів Донецька, а вже у липні 2016 року - в.о. "голови адміністрації Горлівки".

Зазначається, що на цих посадах підозрюваний надавав підлеглим незаконні вказівки, сприяв наповненню бюджету ОРДО, проводив пропагандистську роботу, висвітлював дії офіційної влади України як ворожі.

Приходька звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3 КК України (участь у терористичній організації) та ч. 1 ст. 110 ККУ (умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України). Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

"У зв’язку з тим, що чоловік переховується від слідства на тимчасово окупованій території, його оголошено у всеукраїнський розшук та судом надано дозвіл на його затримання", - кажуть в прес-службі.

Влітку 2017 року бойовики заявляли, що Приходько потрапив під обстріл.