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"Мера" оккупированной Горловки отдали под суд

Пятница, 13 апреля 2018, 16:36

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении так называемого "мэра" оккупированной боевиками Горловки Донецкой области Ивана Приходько.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Прокуратурой Донецкой области по результатам специального (заочного) досудебного расследования... утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина по факту участия в деятельности террористической организации "ДНР", - рассказывают там.

По данным прокуратуры, работая в оккупации заместителем председателя одного из районных администраций Донецка, Приходько отстаивал идеи патриотизма и единства Украины, но в мае 2014 с приходом "русского мира" сразу изменил свои идейные и политические взгляды и начал сотрудничать с представителями ОРДЛО.

"За это время мужчина успел проявить себя на разных должностях, в частности, получив воинское звание "подполковник", стал заместителем командира одного из батальонов. В октябре 2014 года принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе международного аэропорта "имени Прокофьева" в Донецке, где оказывал сопротивление подразделениям Вооруженных сил Украины и другим военным формированиям Украины", - говорится в сообщении.

 
Иван Приходько

Согласно информации прокуратуры, в октябре 2014 года главарь донецких боевиков Александр Захарченко назначил Приходько головой администраций Куйбышевского и Киевского районов Донецка, а уже в июле 2016 года - и.о. "Главы администрации Горловки".

Отмечается, что на этих должностях подозреваемый давал подчиненным незаконные указания, способствовал наполнению бюджета ОРДО, проводил пропагандистскую работу, освещал действия официальных властей Украины как враждебные.

Приходько обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 УК (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 110 УК (умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины). Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

"В связи с тем, что мужчина скрывается от следствия на временно оккупированной территории, он объявлен во всеукраинский розыск и судом предоставлено разрешение на его задержание", - говорят в пресс-службе.

Летом 2017 года боевики заявляли, что Приходько попал под обстрел.

Украинская правда

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Темы: ГорловкаОРДЛОоккупациясуд
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