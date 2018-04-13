НАЗК хоче, щоб Соломатіна змусила ЗМІ спростувати її слова

НАЗК уточнило вимоги позову до екс-співробітниці Ганни Соломатіної та вимагає спростувати, нібито, неправдиву інформацію, яку поширили інформресурси після її "викривальної" прес-конференції про корумпованість системи е-декларування.

Про це свідчать документи - заява НАЗК про уточнення позовних вимогу від 12 квітня 2018 року, які є в розпорядженні "Української правди".

Ці документи були подані НАЗК до суду на засіданні 12 квітня.

Як пояснила у коментарі "Українській правді" адвокат Соломатіної Віра Крат, "НАЗК просто назвали так свою заяву".

"Ніякого уточнення по суті немає. Є просто пред’явлення позову з інших підстав і збільшення предмету позивних вимог", - сказала вона.

Згідно з позовом, Нацагенство зібрало матеріал, поширений українськими інформаційними ресурсами, та вимагає у Соломатіної особисто спростувати інформацію поширену в них.

"Зобов’язати Соломатіну спростувати зазначену недостовірну інформацію, поширену нею на інформаційних ресурсах, про діяльність НАЗК протягом семи днів з дня набрання рішенням суду законної сили в той самий спосіб, яким була поширена недостовірна інформація", - йдеться в другій вимозі НАЗК.

Також НАЗК вимагає стягнути судові витрати з Соломатіної їх на користь.

Крат пояснила, що єдиним відповідачем у справі є Ганна, а представників видань залучати до процесу наразі не збираються.

"В такому випадку, якщо є інформація, отримана від фізичної особи, і вона опублікована в інтернет ресурсі, то має бути два співвідповідача, в даному випадку, інтернет ресурс отримав інформацію, яку почув на прес-конференції, але спростування це не є покарання видання, це не є відповідальність", - пояснила Крат.

Наступне судове засідання у справі позову НАЗК проти Соломатіної відбудеться 30 травня.

Як відомо, 21 листопада 2017 НАЗК подало до Голосіївського районного суду м.Києва позов до Соломатіної про захист ділової репутації НАЗК.

Причиною позову став прес-брифінг Соломатіної "Система е-декларування повністю скомпрометована – екс-посадовець НАЗК", де, як стверджують у НАЗК, лунала неправдива інформація, яку згодом поширили українські інформаційні ресурси.