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НАПК хочет, чтобы Соломатина заставила СМИ опровергнуть ее слова

Пятница, 13 апреля 2018, 16:50

НАПК уточнил требования иска к экс-сотруднице Анне Соломатиной и требует опровергнуть якобы ложную информацию, которую распространили информресурсы после ее "разоблачительной" пресс-конференции о коррумпированности системы е-декларирования.

Об этом свидетельствуют документы - заявление НАПК об уточнении исковых требований от 12 апреля 2018 года, которые есть в распоряжении "Украинской правды".

Эти документы были поданы НАПК в суд на заседании 12 апреля.

Как пояснила в комментарии "Украинской правде" адвокат Соломатиной Вера Крат, "НАПК просто назвали так свое заявление".

"Никакого уточнения по сути нет. Есть просто предъявления иска по другим основаниям и увеличение предмета исковых требований", - сказала она.

Согласно иску, Нацагенство собрало материал, распространенный украинскими информационными ресурсами, и требует в Соломатиной лично опровергнуть информацию, распространенную в них.

"Обязать Соломатину опровергнуть указанную недостоверную информацию, распространенную ею на информационных ресурсах, о деятельности НАПК в течение семи дней со дня вступления решения суда в законную силу тем же способом, которым была распространена недостоверная информация", - говорится во втором требовании НАПК.

Также НАПК требует взыскать судебные расходы в Соломатиной их на пользу.

Крат объяснила, что единственным ответчиком по делу является Анна, а представителей изданий привлекать к процессу пока не собираются.

"В таком случае, если есть информация, полученная от физического лица, и она опубликована в интернет ресурсе, то должно быть два соответчика, в данном случае, интернет ресурс получил информацию, которую услышал на пресс-конференции, но опровержение — это не наказание изданий, это не ответственность", - пояснила Крат.

Следующее судебное заседание по делу иска НАПК против Соломатиной состоится 30 мая.

Как известно, 21 ноября 2017 НАПК подало в Голосеевский районный суд Киева иск к Соломатиной о защите деловой репутации.

Причиной иска стал пресс-брифинг Соломатиной "Система е-декларирования полностью скомпрометирована - экс-чиновник НАПК", где, как утверждают в НАПК, звучала ложная информация, которую впоследствии распространили украинские информационные ресурсы.

Алена Мазуренко, УП
Темы: НАПКсуд
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