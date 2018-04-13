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Одного з керівників київського суду затримали за привласнення землі

П'ятниця, 13 квітня 2018, 18:10

Керівника апарату одного з районних судів Києва разом з колишнім прокурором затримали за підозрою у незаконному відчуженні об’єктів держвласності.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Через це під сумнів потрапили понад 20 судових рішень цього суду, на підставі яких з державної та комунальної власності вибуло майже 80 об’єктів нерухомості.

Прокуратура повідомляє, що чиновника викрили і затримали у п’ятницю.

"Упродовж 2016-2017 років вказані особи, вступивши у злочинну змову та використовуючи службові повноваження та особисті зв’язки, за допомогою підроблених судових рішень районного суду м. Києва відчужили та у подальшому заволоділи житловим будинком на вул. Гоголівській, чим спричинили державі та територіальній громаді збитки у сумі понад 19 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Також затримані уже готувалися до відчуження комплексу приміщень на вул. Богдана Хмельницького, що належать Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України.

Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

За місцем їх роботи та проживання проведено обшуки.

Ще одного фігуранта провадження оголошено в загальнодержавний розшук.

 

Правоохоронці працюють над встановленням причетних до вчинення злочину, в тому числі серед колишніх та нинішніх правоохоронців та працівників суду.

У березні держслужбовця секретаріату президента викрили на хабарі у 1000 доларів під час невідкладних слідчих дій.

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