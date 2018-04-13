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Одного из руководителей киевского суда задержали за присвоение земли

Пятница, 13 апреля 2018, 18:10

Руководителя аппарата одного из районных судов Киева вместе с бывшим прокурором задержали по подозрению в незаконном отчуждении объектов госсобственности.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Из-за этого под сомнение попали более 20 судебных решений этого суда, на основании которых из государственной и коммунальной собственности выбыло почти 80 объектов недвижимости.

Прокуратура сообщает, что чиновника разоблачили и задержали в пятницу.

"В течение 2016-2017 годов указанные лица, вступив в преступный сговор и используя служебные полномочия и личные связи, с помощью поддельных судебных решений районного суда Киева отстранили и в дальнейшем завладели жилым домом на ул. Гоголевской, чем нанесли государству и территориальной общине убытки в сумме более 19 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также задержанные уже готовились к отчуждению комплекса помещений на ул. Богдана Хмельницкого, принадлежащих Институту педагогики Академии педагогических наук Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрений.

По месту их работы и жительства проведены обыски.

Еще один фигурант производства объявлен в общегосударственный розыск.

 

Правоохранители работают над установлением причастных к совершению преступления, в том числе среди бывших и нынешних правоохранителей и работников суда.

В марте госслужащего секретариата президента уличили на взятке в 1000 долларов при неотложных следственных действиях.

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