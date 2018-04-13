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Бойовики з БМП і мінометів обстріляли українські позиції

П'ятниця, 13 квітня 2018, 18:29

Від початку доби бойовики 20 разів обстрілювали українські опорні пункти із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку бойовики вели вогонь із 120 та 82 мм мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів по укріпленнях під Троїцьким.

Також міномети калібру 82 мм ворог застосував в районі Кримського, а великокаліберні кулемети – поблизу Світлодарська.

На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів обстріляні захисники Опитного та Кам’янки.

З гранатометів вівся вогонь по  українських укріпленнях поблизу Водяного, Авдіївки, Кам’янки, Лебединського та Богданівки, з великокаліберних кулеметів – неподалік Павлополя, Невельського і Мар’їнки, а з озброєння БМП – в районі Богданівки.

Також під обстріли зі стрілецької зброї потрапили оборонці Кам’янки, Лебединського та Павлополя, а по захисниках Авдіївки – вівся снайперський вогонь.

Повідомляють, що внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

За минулу добу, 12 квітня, бойовики 66 разів обстріляли позиції сил АТО загинув 1 український військовий, ще 1 – отримав поранення.

Теми: АТОДонбас
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