Боевики из БМП и минометов обстреляли украинские позиции

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Пятница, 13 апреля 2018, 18:29

С начала суток боевики 20 раз обстреливали украинские опорные пункты с запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении боевики вели огонь из 120 и 82 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям под Троицким.

Также минометы калибра 82 мм враг применил в районе Крымского, а крупнокалиберные пулеметы - вблизи Светлодарска.

На Донецком направлении с 82 мм минометов были обстреляны защитники Опытного и Каменки.

С гранатометов велся огонь по украинским укреплениям вблизи Водяного, Авдеевки, Каменки, Лебединского и Богдановки, из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Павлополя, Невельского и Марьинки, а из вооружения БМП - в районе Богдановки.

Также под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Каменки, Лебединского и Павлополя, а по защитникам Авдеевки - велся снайперский огонь.

Сообщается, что в результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

За прошедшие сутки, 12 апреля, боевики 66 раз обстреляли позиции сил АТО - погиб 1 украинский военный, еще 1 - получил ранения.

Темы: АТО Донбасс
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