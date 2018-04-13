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Гендиректора "Укрвакцини" відправили під нічний домашній арешт

П'ятниця, 13 квітня 2018, 19:25

Гендиректора "Укрвакцини", якого підозрюють у розтраті 1,5 млн гривень, тимчасово відсторонили від посади та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"Шевченківський районний суд м. Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури та відсторонив на 2 місяці від займаної посади генерального директора державного підприємства "Укрвакцина", якого підозрюють у розтраті 1,5 млн грн державних коштів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, зобов’язав здати закордонний паспорт та поклав на нього процесуальні обов’язки.

11 квітня Генеральному директору державного підприємства "Укрвакцина" повідомили про підозру у розтраті майна в особливо великому розмірі.

Слідство встановило, що керівник держустанови протягом 2012-2013 років здійснив розтрату коштів держпідприємства на понад півтора мільйони гривень, перерахувавши їх на рахунки двох приватних підприємств за нібито надання послуг із охоронного супроводу вантажів під час перевезення вакцин та інших медпрепаратів в Україні.

Однак слідство отримало докази, що зазначені послуги не тільки не надавалися, але і взагалі ці приватні компанії не мали необхідних матеріальних та трудових ресурсів для здійснення охорони.

Українська правда

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Теми: Київпрокуратурасуд
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