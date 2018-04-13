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Гендиректора "Укрвакцины" отправили под ночной домашний арест

Пятница, 13 апреля 2018, 19:25

Гендиректора "Укрвакцины", которого подозревают в растрате 1,5 млн гривен, временно отстранили от должности и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и отстранил на 2 месяца от занимаемой должности генерального директора государственного предприятия "Укрвакцина", которого подозревают в растрате 1,5 млн грн государственных средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время, обязал сдать загранпаспорт и положил на него процессуальные обязанности.

11 апреля Генеральному директору государственного предприятия "Укрвакцина" сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупном размере.

Следствие установило, что руководитель госучреждения в течение 2012-2013 годов совершил растрату средств госпредприятия более чем на полтора миллиона гривен, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранному сопровождению грузов при перевозке вакцин и других медпрепаратов в Украине.

Однако следствие получило доказательства, что указанные услуги не только не предоставлялись, но и вообще эти частные компании не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для осуществления охраны.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратурасуд
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