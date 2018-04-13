"Укроборонпром" судитиметься із журналістами через публікацію про зловживання в оборонці

721 перегляд
П'ятниця, 13 квітня 2018, 21:52

У державному концерні "Укроборонпром" вирішили звернутися до суду через публікацію матеріалу видання "Новое время" про схеми, які використовують посадовці в оборонній сфері.

Про це повідомляється на сайті "Укроборонпрому".

"Вважаємо публікацію "Новое Время" диверсією проти обороноздатності держави. Вона завдає репутаційних збитків Концерну і нашим міжнародним партнерам. Тому прийнято рішення у судовому порядку захистити інтереси Концерну. Впевнені, що суд встановить істину", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що журналісти видання "Новое время" заявили про те, що голова комітету з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський погрожував редколективу після журналістського розслідування про його причетність до корупційних схем в оборонній промисловості.

В НСЖУ заявили, що вимушені звертатися до міжнародних партнерів по допомогу з цього приводу.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони розгляне факти можливої корупції при закупівлі військової техніки та обладнання, які були описані журналістами, через що виник скандал з нардепом Сергієм Пашинським.

Теми: ЗМІ свобода слова Пашинський
powered by lun.ua
По темі
Пашинський проти ЗМІ: Комітет з нацбезпеки розсекретить закупки Міноборони 13 квітня 2018, 15:33
Журналісти скаржаться на погрози від Пашинського. В НСЖУ обурені 13 квітня 2018, 13:26
Суд поновив розслідування справи про "таємний ізолятор СБУ" 12 квітня 2018, 15:30
Усі новини
Головні новини
"Укроборонпром" судитиметься із журналістами через публікацію про зловживання в оборонці
Французькі поліцейські підтвердили затримання "начальника тітушок" Саркісяна
Головні новини дня – за 60 секунд
АТО переформатують в операцію Об'єднаних сил 30 квітня – Порошенко
Усі новини
Фотопроект

Дзеркальний Київ в об'єктиві Євгена Белана

Фото

10 світлин NASA до Дня космонавтики