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"Укроборонпром" судитиметься із журналістами через публікацію про зловживання в оборонці

П'ятниця, 13 квітня 2018, 21:52

У державному концерні "Укроборонпром" вирішили звернутися до суду через публікацію матеріалу видання "Новое время" про схеми, які використовують посадовці в оборонній сфері.

Про це повідомляється на сайті "Укроборонпрому".

"Вважаємо публікацію "Новое Время" диверсією проти обороноздатності держави. Вона завдає репутаційних збитків Концерну і нашим міжнародним партнерам. Тому прийнято рішення у судовому порядку захистити інтереси Концерну. Впевнені, що суд встановить істину", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що журналісти видання "Новое время" заявили про те, що голова комітету з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський погрожував редколективу після журналістського розслідування про його причетність до корупційних схем в оборонній промисловості.

В НСЖУ заявили, що вимушені звертатися до міжнародних партнерів по допомогу з цього приводу.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони розгляне факти можливої корупції при закупівлі військової техніки та обладнання, які були описані журналістами, через що виник скандал з нардепом Сергієм Пашинським.

Теми: ЗМІсвобода словаПашинський
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