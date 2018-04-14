Волкер: Миротворча місія на Донбасі відрізнятиметься від всіх інших

Миротворчі місії ООН коштують дуже дорого і часто створюють заморожені конфлікти, але операція на сході України відрізнятиметься за форматом від усіх попередніх.

Про це спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер повідомив журналістам під час зустрічі із закордонними кореспондентами у Центрі міжнародної преси Держдепартаменту США, повідомляє Радіо Свобода.

Він заявив, що відстоюватиме ідею миротворчої операції для України і вважає таку місію єдиною можливістю досягти миру та передати окуповану частину Донбасу під контроль Україні.

"Це має спрацювати для всіх, це те, що відповідає Мінським домовленостям, це машина, для того щоб рухатися вперед до їхнього повного виконання", – переконаний Волкер.

Коментуючи слова журналістів, які, поспілкувавшись із новим радником президента Дональда Трампа з нацбезпеки Джоном Болтоном, й почули від новопризначеного чиновника жорстку критику самої ідеї миротворчої місії для України, Волкер повідомив, що він ще не мав можливості обговорити це питання із Болтоном, але "українська місія" має відрізнятися за форматом від усіх попередніх.

"Я згоден із ним (Болтоном – ред.), що багато ООНівських миротворчих місій коштують дуже дорого, що часто вони створюють заморожені конфлікти – замість того, щоб розв’язувати їх. Це дуже серйозні сумніви. Однак те, про що ми говоримо у випадку зі Східною Україною, – це зовсім інше. Це не буде традиційна ООНівська миротворча операція через систему Об’єднаних Націй – вона базуватиметься на добровільній участі держав", – пояснив Волкер.

За словами дипломата, він розглядає місію для України винятково як "перехідний механізм для того, аби перейти від сьогоднішньої ситуації, коли контроль здійснює Росія, до ситуації, коли контроль буде українським".

При цьому Волкер сумнівається, що Росія застосує право вето у Раді безпеки ООН для того, щоб заблокувати цю миротворчу операцію.

"Ніхто ж не пропонує це нав’язувати – Росія має бачити це як конструктивних механізм для імплементації Мінських домовленостей – то ж ідея російського вето не повинна виникнути", – прогнозує Волкер.

Як повідомлялось, президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам розповів, що готовність надати своїх людей до складу миротворчої місії на сході України висловили понад 40 країн світу.

Нагадаємо, Україна і її західні союзники пропонують повномасштабну місію ООН, що перебуватиме на всій окупованій території Донбасу, включно з кордоном із Росією, і гарантуватиме безпеку загалом, а не лише для спостерігачів ОБСЄ, а також візьме під контроль склади озброєння російських гібридних сил на окупованій території, контролюватиме роззброєння незаконних збройних формувань тощо.

Під час консультацій в ООН Росія відкинула практично всі важливі положення, які дозволяють створити ефективну місію. Росія заявляє, що дійти до компромісу в питані розміщення миротворців на Донбасі можна лише через діалог з представниками невизнаних республік Донбасу.