Волкер: Миротворческая миссия на Донбассе будет отличаться от всех остальных

Миротворческие миссии ООН стоят очень дорого и часто создают замороженные конфликты, но операция на востоке Украины будет отличаться по формату от всех предыдущих.

Об этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил журналистам во время встречи с зарубежными корреспондентами в Центре международной прессы Госдепартамента США, сообщает Радио Свобода.

Он заявил, что будет отстаивать идею миротворческой операции для Украины и считает такую ​​миссию единственной возможностью достичь мира и передать оккупированную часть Донбасса под контроль Украины.

"Это должно сработать для всех, это то, что соответствует Минским договоренностям, это машина, для того чтобы двигаться вперед до их полного выполнения", - убежден Волкер.

Комментируя слова журналистов, которые, пообщавшись с новым советником президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном, и услышали от новоназначенного чиновника жесткую критику самой идеи миротворческой миссии для Украины, Волкер сообщил, что он еще не имел возможности обсудить этот вопрос с Болтоном, но "Украинская миссия" должна отличаться по формату от всех предыдущих.

"Я согласен с ним (Болтоном - ред.), Что многие ООНовские миротворческие миссии стоят очень дорого, часто они создают замороженные конфликты - вместо того, чтобы решать их. Это очень серьезные сомнения. Однако то, о чем мы говорим в случае с Восточной Украиной, - это совсем другое. Это не будет традиционная ООНовская миротворческая операция через систему Объединенных Наций - она ​​будет базироваться на добровольном участии государств", - пояснил Волкер.

По словам дипломата, он рассматривает миссию для Украины исключительно как "переходный механизм для того, чтобы перейти от сегодняшней ситуации, когда контроль осуществляет Россия, к ситуации, когда контроль будет украинским".

При этом Волкер сомневается, что Россия применит право вето в Совете безопасности ООН для того, чтобы заблокировать эту миротворческую операцию.

"Никто не предлагает это навязывать – Россия должна видеть это как конструктивный механизм для имплементации Минских договоренностей – так, что идея российского вето не должна возникнуть", - прогнозирует Волкер.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам рассказал, что готовность предоставить своих людей в состав миротворческой миссии на востоке Украины выразили более 40 стран мира.

Напомним, Украина и ее западные союзники предлагают полномасштабную миссию ООН, которая будет находиться на всей оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией, и гарантировать безопасность в целом, а не только для наблюдателей ОБСЕ, а также возьмет под контроль склады вооружения российских гибридных сил на оккупированной территории, будет контролировать разоружение незаконных вооруженных формирований и т.п.

Во время консультаций в ООН Россия отвергла практически все важные положения, которые позволяют создать эффективную миссию. Россия заявляет, что прийти к компромиссу в вопросе размещения миротворцев на Донбассе можно только через диалог с представителями непризнанных республик Донбасса.