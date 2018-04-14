Україна планує підписати угоду про ЗВТ із Туреччиною у 2018 році – Гройсман

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Субота, 14 квітня 2018, 06:31

Україна планує підписати угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Інтер", передає Радіо Свобода.

"Ми хочемо цього року підписати угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Це буде позитивно впливати на економіку та якість життя українців, у першу чергу", – сказав Гройсман.

За даними Кабінету міністрів, у 2017 році товарообіг між Україною та Туреччиною зріс на 20,1 відсотка і досяг 3,78 мільярда доларів.

Теми: Туреччина торгівля Гройсман
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