Украина планирует подписать соглашение о ЗСТ с Турцией в 2018 году - Гройсман

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Суббота, 14 апреля 2018, 06:31

Украина планирует подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Интер", передает Радио Свобода.

"Мы хотим в этом году подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией. Это будет положительно влиять на экономику и качество жизни украинцев, в первую очередь", - сказал Гройсман.

По данным Кабинета министров, в 2017 году товарооборот между Украиной и Турцией вырос на 20,1 процента и достиг 3,78 миллиарда долларов.

Темы: Турция торговля Гройсман
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