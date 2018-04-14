В МЗС Росії відреагували на удари по Сирії

МЗС Росії в особі російського посла в США Анатолія Антонова, а також офіційного представника російського зовнішньополітичного відомства Марії Захарової, прокоментувало удари США, Великобританії і Франції по Сирії.

Про це пише РБК.

"Реалізується заздалегідь розроблений сценарій. Знову ж таки, нам погрожують. Ми попереджали, що такі дії не залишаться без наслідків. Вся відповідальність за них лежить на Вашингтоні, Лондоні та Парижі", - сказано в заяві посла Росії в США Анатолія Антонова.

Він підкреслив, що "образа президента Росії - неприйнятна і неприпустима".

"США - виробник найбільшого в світі арсеналу хімічної зброї - не мають морального права звинувачувати інші країни", - сказано в заяві російського дипломата.

Удари США і їх союзників по Арабській республіці прокоментувала і офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

"По столиці суверенної держави, яка багато років намагається вижити в умовах терористичної агресії, завдано серйозного удару. За всім цим стоять ті, хто претендує на моральне лідерство в цьому світі, заявляє про свою винятковість. Треба бути по-справжньому винятковим, щоб в момент, коли Сирія отримала шанс на мирне майбутнє, обстріляти її столицю", - написала Захарова на своїй сторінці в Facebook.

Вона додала, що впевненість Вашингтона в причетності Дамаска до хіматаки заснована на "ЗМІ, повідомленнях про симптоми, відео та фото, а також на інформації, що заслуговує на довіру".

"Після цієї заяви американські і інші західні ЗМІ повинні розуміти свою відповідальність в те, що трапилося", - додала вона.

Як повідомлялося, в ніч на 14 квітня у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб США, Франція і Великобританія завдали військові удари по зв'язаних з виробництвом хімічної зброї об'єктів.

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Джозефа Данфорда повітряні удари зруйнували важливу інфраструктуру на трьох об'єктах, пов'язаних з програмою хімічної зброї сирійського режиму.