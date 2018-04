США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Про це пише AP.

"Щойно я наказав збройним силам США завдати точних ударів по цілям, пов'язаним потужностями диктатора Башара Асада з виробництва хімічної зброї", - заявив Трамп.

Гучні вибухи висвітлили небо над сирійською столицею, коли Трамп оголосив про авіаудари.

Згідно з повідомленням Білого дому, Трамп заявив, що США готові "підтримувати" тиск на Асада, поки він не припинить злочинні вбивства своїх людей забороненою хімічною зброєю.

Президент Франції Еммануель Макрон також заявив, що його країна, США і Великобританія почали військову операцію проти "таємного хімічного арсеналу" сирійського уряду.

За його словами, "червона лінія була перейдена" після ймовірної хімічної атаки минулого тижня в сирійському місті Дума.

У Франції "немає сумнівів", що сирійський уряд несе за неї відповідальність.

Макрон повідомив, що операція обмежиться ударами по можливостям Сирії виробляти хімічну зброю. Він не повідомив, яку зброю задіяно в операції і по яких саме цілях.

Як повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії, крилаті ракети були застосовані проти військового об'єкта в 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.

