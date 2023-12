США, Франція і Велика Британія разом завдали військових ударів у Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Про це пише AP.

"Щойно я наказав Збройним силам США завдати точних ударів по цілях, пов'язаних потужностями диктатора Башара Асада з виробництва хімічної зброї", - заявив Трамп.

Гучні вибухи висвітлили небо над сирійською столицею, коли Трамп оголосив про авіаудари.

Згідно з повідомленням Білого дому, Трамп заявив, що США готові "підтримувати" тиск на Асада, поки він не припинить злочинні вбивства своїх людей забороненою хімічною зброєю.

Глава Пентагону Джим Меттіс повідомив, що в операції задіяно вдвічі більше зброї, ніж в минулому році, коли збройні сили США випустили 59 ракет "Томагавк" по авіабазі військ Асада, повідомляє Reuters.

Президент Франції Еммануель Макрон також заявив, що його країна, США і Велика Британія почали військову операцію проти "таємного хімічного арсеналу" сирійського уряду.

За його словами, "червона лінія була перейдена" після ймовірної хімічної атаки минулого тижня в сирійському місті Дума.

У Франції "немає сумнівів", що сирійський уряд несе за неї відповідальність.

Макрон повідомив, що операція обмежиться ударами по можливостях Сирії виробляти хімічну зброю. Він не повідомив, яку зброю задіяно в операції і по яких саме цілях.

Агентство Reuters з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що крилаті ракети були застосовані проти військового об'єкта в 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.

BREAKING: Shadow missiles used against military facility 15 miles west of Homs, believed to be site of chemical weapon precursors - UK Defence Ministry pic.twitter.com/zIKYE8jgPB