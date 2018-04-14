Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД России отреагировали на удары по Сирии

Суббота, 14 апреля 2018, 07:14

МИД России в лице российского посла в США Анатолия Антонова, а также официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, прокомментировало удары США, Великобритании и Франции по Сирии.

Об этом пишет РБК.

"Реализуется заранее разработанный сценарий. Опять же, нам угрожают. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже", — сказано в заявлении посла России в США Анатолия Антонова.

Он подчеркнул, что "оскорбление президента России — неприемлемо и недопустимо".

"США — производитель крупнейшего в мире арсенала химического оружия — не имеют морального права обвинять другие страны", — сказано в заявлении российского дипломата.

Удары США и их союзников по Арабской республике прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесен удар. За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу", — написала Захарова на своей станице в Facebook.

Она добавила, что уверенность Вашингтона в причастности Дамаска к химатаке основана на "СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информация".

"После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся", — добавила она.

Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химоружия объектам.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозефа Данфорда воздушные удары разрушили важную инфраструктуру на трех объектах, связанных с программой химического оружия сирийского режима.

Темы: СирияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Сирия
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: