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Доба в АТО: 43 обстріли, один боєць ЗСУ дістав поранення

Субота, 14 квітня 2018, 07:40

Минулої доби агресор здійснив 43 обстріли позицій Збройних Сил України. Внаслідок ворожих обстрілів один захисник України зазнав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на луганському напрямку із заборонених Мінськими угодами 120- та 82-мм мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по –укріпленнях ЗСУ під Троїцьким. Також міномети калібру 82 мм ворог застосував в районі Кримського, гранатомети і стрілецьку зброю – неподалік Зайцевого, а великокаліберні кулемети – поблизу Світлодарська.

На донецькому напрямку з 82-мм мінометів обстріляні захисники Опитного та Кам’янки. Крім цього, з гранатометів вогонь вівся по укріпленнях ЗСУ поблизу Водяного, Авдіївки, Кам’янки, Мар’їнки, Павлополя, Лебединського та Богданівки, з великокаліберних кулеметів – неподалік Невельського, Авдіївки, Мар’їнки, Павлополя та Шахти "Бутівка", а з озброєння БМП – в районі Талаківки, Кам’янки та Богданівки.

Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Кам’янки, Опитного, Лебединського, Шахти "Бутівка", Талаківки, Павлополя та Водяного, а по захисниках Авдіївки – вівся снайперський вогонь.

Як повідомлялось, попередньої доби, 12 квітня, бойовики 66 разів обстріляли позиції сил АТО загинув 1 український військовий, ще 1 – отримав поранення.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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