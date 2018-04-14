Сутки в АТО: 43 обстрела, один боец ВСУ получил ранения

92 просмотра
Суббота, 14 апреля 2018, 07:40

За прошедшие сутки агрессор совершил 43 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на луганском направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120- и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по -укрипленнях ВСУ под Троицким. Также минометы калибра 82 мм враг применил в районе Крымского, гранатометы и стрелковое оружие - неподалеку Зайцевого, а крупнокалиберные пулеметы - вблизи Светлодарска.

На донецком направлении из 82-мм минометов обстреляны защитники Опытного и Каменки. Кроме этого, из гранатометов огонь велся по укреплениям ВСУ вблизи Водяного, Авдеевки, Каменки, Марьинки, Павлополя, Лебединского и Богдановки, из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Невельского, Авдеевки, Марьинки, Павлополя и Шахты "Бутовка", а из вооружения БМП - в районе Талаковки, Каменки и Богдановки.

Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Каменки, Опытного, Лебединского, Шахты "Бутовка", Талаковки, Павлополя и Водяного, а по защитникам Авдеевки - велся снайперский огонь.

Как сообщалось, за предыдущие сутки, 12 апреля, боевики 66 раз обстреляли позиции сил АТО - погиб 1 украинский военный, еще 1 - получил ранения.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
powered by lun.ua
По теме
Изменение АТО на ООС не исключает точечных антитеррористических операций - Турчинов 13 апреля 2018, 23:01
АТО переформатируют в операцию Объединенных сил 30 апреля - Порошенко 13 апреля 2018, 18:36
Боевики из БМП и минометов обстреляли украинские позиции 13 апреля 2018, 18:29
Все новости
Главные новости
США, Британия и Франция нанесли удары по связанным с химическим оружием объектам в Сирии
Боевики затапливают радиоактивную шахту на Донбассе. США призвали к ответственности
Россия не сдержала обязательства по уничтожению химоружия в Сирии - поспред США в ООН
"Укроборонпром" будет судиться с журналистами из-за публикации о злоупотреблениях в оборонке
Все новости
технологии

5 мобильных приложений для водителей

Фотопроект

14 лучших подводных фотографий