ЗМІ: Внаслідок авіаударів у Сирії поранень зазнали троє цивільних

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє CNN з посиланням на сирійське державне телебачення.

"Кілька ракет було перехоплено, вони відхилилися від курсу, тому завдали поранень цивільним особам", - йдеться у повідомленні місцевих ЗМІ.

Також CNN з посиланням на два офіційні джерела у Пентагоні повідомляє, що серед боєприпасів, які було використано під час удару, були крилаті ракети з повітряним пуском. Постріли такими ракетами можуть здійснюватися з літаків під час польоту поза межами сирійського повітряного простору.

Повідомляється, що для ударів було застосовано також бомбардувальники США B-1 та один військовий корабель ВМС США, який дислокується у Червоному морі.

За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado.

Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

RAF Tornados launched Storm Shadow missiles at a regime chemical weapons facility fifteen miles west of Homs, Syria. See images and video here: https://t.co/uSI3loV6Q0 pic.twitter.com/Rd85WLScSR