ЗМІ: Внаслідок авіаударів у Сирії поранень зазнали троє цивільних

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє CNN з посиланням на сирійське державне телебачення.

"Кілька ракет було перехоплено, вони відхилилися від курсу, тому завдали поранень цивільним особам", - йдеться у повідомленні місцевих ЗМІ.

Також CNN з посиланням на два офіційні джерела у Пентагоні повідомляє, що серед боєприпасів, які було використано під час удару, були крилаті ракети з повітряним пуском. Постріли такими ракетами можуть здійснюватися з літаків під час польоту поза межами сирійського повітряного простору.

Повідомляється, що для ударів було застосовано також бомбардувальники США B-1.

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Хомсі у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Аагентство Reuters з посиланням на Міноборони Великої Британії повідомляло, що крилаті ракети були застосовані проти військового об'єкта у 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.