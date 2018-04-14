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ЗМІ: Внаслідок авіаударів у Сирії поранень зазнали троє цивільних

Субота, 14 квітня 2018, 08:59

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє CNN з посиланням на сирійське державне телебачення. 

"Кілька ракет було перехоплено, вони відхилилися від курсу, тому завдали поранень цивільним особам", - йдеться у повідомленні місцевих ЗМІ. 

Також CNN з посиланням на два офіційні джерела у Пентагоні повідомляє, що серед боєприпасів, які було використано під час удару, були крилаті ракети з повітряним пуском. Постріли такими ракетами можуть здійснюватися з літаків під час польоту поза межами сирійського повітряного простору. 

Повідомляється, що для ударів було застосовано також бомбардувальники США B-1 та один військовий корабель ВМС США, який дислокується у Червоному морі. 

За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado.

Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale. 

 

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Хомсі у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Аагентство Reuters з посиланням на Міноборони Великої Британії повідомляло, що крилаті ракети були застосовані проти військового об'єкта у 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.

Українська правда

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Теми: СиріяСША
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